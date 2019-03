30 Marzo 2019 04:10:00

Proceso de credencialización

Los comités municipales del PRI en la Región Centro pintan para que el proceso de credencialización sea un fracaso.



Acá en Ciudad Frontera Álvaro Moreira pudo darse cuenta que lo que ellos llaman estructura social no está funcionando.



Están revolviendo otra vez las preñadas con las paridas, las estructuras del tricolor con la de Programas Estatales.



Sólo que ahora se dan cuenta que no está respondiendo ninguna de las dos.



La presencia de Álvaro, primero en Ciudad Frontera y de Inocencio Aguirre, fue para poner orden en las filas del tricolor.



Herminia Martínez, la encargada de Programas Estatales en la ciudad del riel, está quedando a deber.



Los de la estructura social que controla y que trae descontrolada Marco Morales, exigió que el presidente del PRI, Orlando Aguilera hiciera lo que le corresponde.



También hubo reunión en Monclova.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero según algunos asistentes, los que vinieron de Saltillo fue para pasarles la charola.



Álvaro Moreira e Inocencio Aguirre no arrimaron apoyos para los líderes, pero en cambio les pidieron que aportaran para los eventos que tienen en puerta como el Día del Niño y después el Día de la Madre.



Indignado habría dicho alguno: Estamos para que nos den… no para dar.



Una mentira más de los de Morena, específicamente del súper delegado federal, Reyes Flores Hurtado.



Un día después de anunciar que ya estaba casi listo el decreto para la regularización de autos 'chocolates', los de la Secretaría de Hacienda lo dejaron como mentiroso.



Puede ser que Reyes se haya confundido porque lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue un decreto para dar una prórroga al proceso de importación de autos usados.



De plano, al menos en este año, no habrá regularización de autos chocolate.



Se salió de control el proceso electoral en la FIME donde van a una segunda vuelta para elegir al director del plantel.



El pleito está a todo lo que da entre los seguidores de Luis Carlos Talamantes que echó a andar a grupos porriles contra Emilio Camporredondo.



En ese proceso interno salieron a relucir amenazas de parte de Rodolfo Martínez que comportó como rufián.



Muy prepotente, Martínez amenazó con golpear a una profesora que apoya a Emilio.



La advertencia provocó un desvanecimiento de la maestra que tuvo que ser atendida por paramédicos.



Rodolfo se negó a pedir disculpas a la dama y que le dieran hasta donde topara.



Como se había dicho, no son delincuentes de alta escuela los que secuestraron a Blanca Zamudio.



Tampoco es, aparentemente, gente de pocos recursos. Viven en una colonia residencial, en la Tecnológico.



De manera extraoficial trascendió que el supuesto cabecilla es un ultramaratonista junto con su esposa.



Hasta hace poco eran socios de un exclusivo club social en la colonia Fovissste.



Zetón de los Santos, el junior, es el que supuestamente está involucrado en el plagio de la hija del gerente de Simas.