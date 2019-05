07 Mayo 2019 04:06:00

Profes a la vitrina

Nada bien cayó entre los profes de educación básica el oficio de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a cargo de Teresa Guajardo Berlanga, en donde les avisa que deberán cumplir con la declaración patrimonial y de no conflicto de intereses. Resulta que por ley, los profesores de jardín de niños, primaria y secundaria deben dar cuenta de sus ahorros en el banco, hacer lista de sus propiedades, dar detalles sobre vehículos y todo aquel bien mueble o inmueble que tengan, además de señalar puntualmente si cuentan con ingresos adicionales a su sueldo, decir de qué tamaño son y de dónde provienen. ¿Y si se niegan? Se les abre una investigación.



¡Pero tranquilos! La medida no es sólo para Coahuila y poco a poco se irá aplicando a lo largo y ancho del país. ¿Será que cuando se reparten, los males pesan menos?



Los defienden



La obligación para que los profesores transparenten sus ingresos y bienes patrimoniales, además de cualquier relación o conflicto de intereses que tengan en el mismo gobierno, se relaciona con una idea de la Cuarta Transformación. Según los legisladores de la 4T, si los profes reciben ingresos del Gobierno, es decir, su sueldo, como cualquier otro burócrata están obligados a transparentar información, hasta ahora privada.



Pero en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde manda el paisano Alfonso Cepeda Salas, no están de acuerdo y permanece el estira y afloja con el Gobierno. En el SNTE aseguran no estar peleados con la transparencia y rendición de cuentas, pero advierten que de hacerle caso al Gobierno, más de un profe quedaría vulnerable a delitos como el secuestro o la extorsión, sobre todo en zonas en donde quienes mandan son los delincuentes. A ver qué pasa.



No lo donó



Buena jornada para los contribuyentes cumplidos que con tiempo cubrieron los pagos correspondientes a derechos de control vehicular. Este lunes, el titular de la Administración Fiscal General del Estado, Javier Díaz González, entregó los premios correspondientes al sorteo “A los cumplidos, Coahuila sí los premia 2019”, del pasado 29 de abril. Uno a uno, nos señalan, fueron pasando los ganadores de los 15 vehículos, cinco para cada región del estado, y de las dos viviendas que se rifaron en Saltillo y Torreón.



Peeero, también hubo momentos de felicidad para los 40 ciudadanos que resultaron agraciados con igual número de certificados de la Secretaría de Finanzas, por una suma de 50 mil pesos y, como se reportó con oportunidad, uno de los beneficiados fue nada más y nada menos que el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro… En la apuesta, nos aseguran, ganaron quienes daban por hecho que el originario de Acuña, pero avecindado en Saltillo, no donaría el premio.



En la misma camioneta



La gira de Andrés Manuel López Obrador por Coahuila, el fin de semana pasado, tuvo varias particularidades. Una de ellas, que Miguel Ángel Riquelme se convirtió en el primer gobernador en acompañar en su camioneta, durante un recorrido por carretera, al Presidente de la República en los tiempos de la Cuarta Transformación.



En Monclova, al día siguiente del encuentro con beneficiarios de programas sociales, AMLO le dijo a Riquelme que no se le alejara mucho y cuando estaba a pocos metros de la camioneta para enfilarse rumbo a Sabinas, le pidió que lo acompañara en el recorrido. Lo anterior se repitió más tarde, cuando el Presidente y el gobernador viajaron juntos a Ciudad Acuña.



La fórmula



A más de uno también le llamó la atención la postura del alcalde de Monclova, quien no se ganchó con la movilización de porras, ni a favor, ni en contra de nadie, y se limitó a mantenerse atento de los mensajes del presidente López Obrador, y cerca del gobernador Riquelme.



La idea de Alfredo Paredes López fue garantizar que el encuentro con beneficiarios de programas sociales en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, y la estancia de una noche de AMLO en la capital del acero, transcurrieran sin contratiempos, y así fue… Por lo visto, aún a su corta edad, con sólo 32 años, Paredes le halló a la fórmula de trabajo y buenas relaciones para traducirlas en obras y presupuesto para la ciudad.



En Loma Linda



Al que se vio por las calles de Loma Linda fue al alcalde Manolo Jiménez, en la supervisión de los avances del centro comunitario que se entregará a los vecinos del sector en los próximos días. En su recorrido por la colonia, aprovechó también para echarle un ojo a la programación de actividades que ofrecerá este centro, además de visitar escuelas del sector en donde comprometió una serie de obras para mejorar sus condiciones.



Durante su visita a la populosa colonia Loma Linda, se se le vio en plena faena de atención de la gente, escuchó propuestas y aprovechó para gastar suela con un recorrido a pie varias cuadras.



El tema del agua



En Ramos Arizpe, los empresarios andan viendo cómo ayudar al gobierno de José María Morales Padilla en la solución a los problemas de desabasto que enfrentan algunos desarrollos industriales. Nos señalan que el tema está en la agenda de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), de Mario Ricardo Hernández Saro.



Por mucho, el motor industrial de Coahuila está en este municipio y vale la pena buscar soluciones de fondo y de largo alcance. Al parecer, van por ese camino.