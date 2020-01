06 Enero 2020 04:10:00

Prófugo

Javier Villarreal Hernández tiene orden de aprehensión vigente. El miércoles pasado la liberó un juez de Saltillo y va por enriquecimiento inexplicable. No es cosa menor, está en el catálogo de delitos graves del Código Penal e implica la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado, en donde manda Gerardo Márquez Guevara, solicite a Estados Unidos la extradición correspondiente y reclame la reposición de bienes del erario estatal que se hayan afectado a consecuencia de acciones ilícitas.



La orden de aprehensión no va solo en contra de quien fue tesorero y secretario de Administración Tributaria en el sexenio de Humberto Moreira Valdés. De hecho, la petición de captura va en contra de Villarreal Hernández y de quienes resulten responsables, es decir, sus socios, cómplices, protectores. Cómo pasan las cosas: hasta hace unos días no había imputaciones en contra de Villarreal en Coahuila y ahora es considerado prófugo de la justicia.



No existen



Las coincidencias no existen, y menos en política, y la noticia sobre la orden de aprehensión en contra de Javier Villarreal Hernández y de quienes resulten responsables por enriquecimiento inexplicable, anuncio que este lunes formalizará el fiscal Márquez Guevara, se presenta justo después de dos acontecimientos que llaman la atención en el ambiente electoral:



Primero, el anuncio del representante del partido estatal Unidos, Rubén Humberto Moreira, para ir como candidato a diputado local por el distrito 16 de Saltillo y segundo, la aparición del profe Humberto Moreira en el velorio, concretamente en la ceremonia en el panteón, para despedir a la reconocida dirigente social del PRI Nohemí Pérez Alvizo.



Si fue así, las lecturas políticas son claras y estaríamos ante el inicio de una andanada de acciones en contra de quienes quieren brincar trancas. Además, nos mencionan los enterados, lo que debe de quedar claro es que en lo que viene, el Palacio de Coss es lo más importante para la gobernabilidad.



Espaldas a cubierto



Además, nos señalan, con estas acciones se ve claramente que desde Palacio de Gobierno se cubren las espaldas de Álvaro Moreira, virtual candidato a diputado local por el 16 y quien -para más de uno- de alguna manera forma parte de la operación electoral en algunas colonias de Saltillo, tal y como se refleja en sus propias redes sociales en donde suele aparecer en colonias populares con el programa Una Mirada con Causa entregando lentes y felicitando a militantes priístas en sus cumpleaños.



El Monito



Que en la partida de rosca del Municipio, los afortunados en encontrar al Niño Dios entre el pan estuvieron Blas Flores González, director de Fomento Económico y Turismo; el secretario de Educación, Higinio González Calderón; Mónica García Martínez, directora de la Universidad Vizcaya, y hasta el coordinador de Gastronomía de la Universidad Vizcaya, Abraham Rubio Castillo.



Con un kilómetro de largo y más de mil 600 niños dios, la Rosca de Reyes elaborada por alumnos de la carrera de Gastronomía sirvió como cierre de las actividades decembrinas disfrutando del tradicional pan de temporada e incluso de la toma de la fotografía del recuerdo con los Reyes Magos.



Malportados



Serios daños, que hasta ahora se sabe, dejaron los adolescentes migrantes alojados en el Albergue Transitorio Camino a Casa de Piedras Negras, según Roberto Cárdenas Zavala, director del DIF Estatal. Los menores de entre 15 y 17 años terminaron averiando las instalaciones a grado tal que quedaron inservibles.



Y si bien las instalaciones del albergue dañado ya se encuentran en rehabilitación desde mediados de diciembre, cuando ocurrieron los hechos, ello les obliga a las autoridades a replantear el sistema de ingreso, ya que difícilmente se logra establecer la edad e identidad de los albergados y mucho menos controlar su tránsito por el país, ya que hay quienes con tal de no ir a la estación migratoria para ser repatriados se fingen menores de edad y actúan irresponsablemente.



Voces



Este año la organización San Aelredo llega a la mayoría de edad en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTTI. La celebración, aparte de una misa por el 18 aniversario celebrada por el obispo Raúl Vera López, incluirá la entrega de reconocimientos, un panel sobre los retos de las Iglesia en México para las personas LGBTTI, donde participará la organización Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Católica Arcoiris México.



También se tocará el reto legislativo para clasificar penalmente los crímenes de odio, un tema pendiente y el cual el propio Noé Ruiz Malacara, activista de la comunidad LGBTTI, no ha dejado de señalar a través del Observatorio contra Crímenes de Odio.





Están que se van



Y la anunciada desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje aún está a la espera, pues Coahuila se encuentra en el tercer paquete de estados que adoptarán la reforma laboral, pero ya se trabaja en la transición, dice el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González, en un asunto que va a tomar tres o cuatro años más.



Desde la promulgación de la reforma laboral, el 1 de mayo del 2019, Coahuila ya trabaja en la materia con la entrega de documentos, el establecimiento del consejo a finales del año pasado, y los foros correspondientes. El tema de mediación en los conflictos laborales aún se encuentra detenido, pese al hartazgo de los usuarios de este sistema, quienes se quejan de tortuguismo y corrupción.