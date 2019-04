20 Abril 2019 03:10:00

Profundo desprecio de AMLO

BUEN DÍA… PROFUNDO DESPRECIO DE AMLO hacia los mexicanos y es que mientras otros 5 mil 336 centroamericanos disfrutan alojamiento y comida gratis en Chiapas con cargo al pueblo mexicano después de ingresar con insultos y violencia a nuestro país, por otro lado cientos de miles de indígenas esperan algún pan para saciar el hambre.



ARGUMENTANDO AUSENCIA de utilldades, algunas empresas exponen a los trabajadores la opción de compensaciones como el caso de Arcosa y es que dicen que ahí les dijeron que el negocio no funciona bien y que ante falta de utilidades les entregará el equivalente a 30 días de salario, pero la base rechaza esa propuesta.



DICEN ELLOS LOS trabajadores que la gente ya está cansada y que quieren convocar a los directivos del Sindicato Minero Nacional para asesoría porque los delegados actuales no sirven para maldita la cosa y únicamente se están enriqueciendo y obteniendo beneficios personales.



AGREGAN QUE CADA año es lo mismo porque la gente espera con ilusión una partida de utilidades, pero luego viene la decepción, y al momento el único conflicto estallado es en Teksid Hierro de México. El plazo que fija la ley para derrama de utilidades vence el próximo 31 de mayo en caso que hayan sido generadas en el ejercicio fiscal próximo pasado.



EN INMAGUSA SE olfateaba algunos problemas sobre todo por conflictos sindicales pero todo se apagó con la percepción de entre 32 mil y 60 mil pesos por trabajador según un comunicado, y es una diferencia abismal en comparación con 2018 cuando la cantidad era de 5 mil pesos y por eso hubo paro laboral de tres días.



LUEGO TERMINÓ TODO EL asunto con 25 mil pesos y la actividad fue restablecida en Maxion Inmagusa, y ahora fue todo distinto, y por otro lado se desconoce con cuánto habrá salido el viejo del sombrerón Armando Guadiana con sus trabajadores de Minsa que hace dos años le pusieron las peras a peso al llevar a cabo un paro laboral al interior de Altos Hornos de México.



DICEN LOS TRABAJADORES sindicalistas afines a Napoleón Gómez Urrutia de las secciones 147 y 288 ya se están preparando para participar el próximo 1 de mayo que ya está a la vuelta de la esquina en el desfile del Día Internacional del Trabajo y será el 133 aniversario del inicio de la lucha obrera de los Mártires de Chicago que dejaron de legado los contratos colectivos de trabajo y la jornada máxima de ocho horas.



ALGUNOS FUNCIONARIOS municipales como siempre haciendo el pelo a la gente y es que cada dizque administración surgen nuevos millonarios y al que señalan como el nuevo ricachón del pueblo es a Martín Blackaller Rosas quien firma y cobra como Secretario del Ayuntamiento, pero afirman que ya tiene hasta línea de tráileres.



RECIENTEMENTE SURGIÓ información precisa de que el tesorero municipal Juan Carlos Terrazas envió a su hijo de luna de miel a Dubai por 15 días y esas ya son palabras mayores, y dicen priistas y panistss que por supuesto eso representa una ofensa indestructible para los contribuyentes, y mientras las calles con miles de baches, precarios y deficientes servicios primarios, simplemente no hay inversión.



POR OTRO LADO, DICEN QUE chavos de las subsidiarias ya se están organizando a través de primeras reuniones para empezar a formar el proyecto de un sindicato, o sea los que laboran en Tecnoservicios, Redinsa, Antair, porque argumentan que están desprotegidos y afirman que son necesarias mejores prestaciones, pero en fin, por lo pronto ayer tenían contemplado reunirse en el ya histórico sitio El Huizache.



GENTE DE TODAS LAS ideologías y credos sindicales de la Sección 147 de Mineros se han reunido a través de décadas en ese paraje denominado El Huizache para celebrar reuniones, muy larga la historia de ese lugar ubicado por Prolongación Juárez casi a un lado del monumento al Ave Fénix, de donde salen las marchas no únicamente de los trabajadores sino en ocasiones hasta de los cada vez más devaluados partidos políticos.



