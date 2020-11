04 Noviembre 2020 03:10:00

Prohibirán fiestas

Medidas drásticas que incluyen prohibir las fiestas familiares, mediante decreto, anunció el gobernador del Estado, Miguel Riquelme, previo acuerdo de los Subcomités de Salud para detener la movilidad y contagios de Covid-19



El mensaje llegó directo desde la Ciudad de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el que como dice una cosa dice otra, incluyó a Coahuila en los estados que tiene semanas a la alza e contagio, poniéndose colorado.



En apuros Saltillo y Torreón, pisándole los talones Monclova, de ahí que Alfredo Paredes desde el confinamiento anunció promoción de uso y entrega de cubrebocas y módulos de revisión, la restricción de horarios desde hace días.



Urge panteón



Al Alcalde de Frontera le tocó bailar con la más fea y de corridito, sus antecesores sabiendo de la falta de espacio no les interesó adquirir terreno para otro panteón, hoy las circunstancias obligaron a Lencho Siller conseguir un terreno para ayer.



En Monclova, el alcalde Alfredo Paredes luchando contra la saturación de hospitales y buscando otros espacios por si llegara a suceder.



En Frontera, el alcalde Siller, rogando que no mueran porque no hay donde sepultarlos, aunque está por concretar una de las tres propuestas para panteón, en terrenos de tres y cuatro hectáreas, y contra reloj.



El “casi” de AHMSA



La divergencia de opiniones entre quiénes son y no parte de la empresa acerera es lo hace dudar del “casi arreglo” de Altos Hornos de México.



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su “mañanera” reclamando sus 200 mdd o no hay arreglo para Alonso Ancira y AHMSA.



El alcalde de Monclova Alfredo Paredes, asegura que se está a días de consolidarse la reestructura y que a corto plazo se verá “la luz al final del túnel”, mientras les pague a los obreros sus salario no es tan grave el asunto ¿será?



Ricardín a proceso



Parecía que ex líder de la Cámara de la Construcción lo tenía casi arreglado y se libraría de la justicia por los dos millones de pesos que gastó, resulta que el Juez lo vinculó a proceso por el delito de administración fraudulenta.



Un grupo de socios de la CMIC presionó para que no archivaran la denuncia ante el cinismo del acusado, y tuvieron que sacarla del escritorio.



Un caso de esos que le gustan y suben la fama al abogado Javier Liñán, que se será quien dentro de cuatro meses volverá a enfrentar al acusado.



Ricardín tiene tres opciones, justificar en qué gastó 2 millones de pesos, que en todo este tiempo no lo ha podido hacer, pagar los 2 millones o ir a prisión 8 años.



Inicia elección



Con la instalación del INE en Coahuila arrancan las actividades del proceso de elección federal y local 2020-2021 que concluye con la jornada electoral el 6 de junio.



La renovación de la Cámara de Diputados, que conlleva elegir 300 diputados Federales, más los 200 plurinominales, 7 de mayoría en Coahuila y la renovación de 38 ayuntamientos en Coahuila.



Muy acertado José Luis Vásquez, consejero Presidente del Consejo Local, hoy más que nunca requieren enfrentar con profesionalismo y responsabilidad los difíciles retos de una elección en medio de la pandemia.



Elección gringa



A mí qué con la elección de Donald Trump y Biden por la Presidencia de Estados Unidos, diría alguien.



Debe saber que, se oyó del otro lado, más que las relaciones exteriores, hay temas trascendentales para México y los mexicanos: migración, combate al narcotráfico, tratado comercial y económico entre otros.



Tener un representante a la altura de las circunstancias cuenta y mucho, regularmente sometidos o humillados se nota, más con unos que con otros, la agenda y el trato cambia para México según el Presidente... así de claro.