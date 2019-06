23 Junio 2019 04:15:00

Promueven amparos

Más allá del anuncio del gobernador Miguel Riquelme para “esconder” proyectos y alejarlos del riesgo de las consultas a mano alzada, método preferido en la cuarta transformación para tomar decisiones de Estado, hay ciudadanos que se acercaron a los tribunales para tramitar amparos en contra de acciones o anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador.



De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, en lo que va de la 4T distintas organizaciones sociales y grupos civiles promovieron 147 juicios de amparo en contra de resoluciones o proyectos del Gobierno federal. Las solicitudes de amparo se originaron en Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Morelos y la Ciudad de México. En el caso de Coahuila, algunos juicios tienen que ver con el anuncio de AMLO para llevarse a Tabasco la cuenca lechera.



Mutis en el PAN



Silencio en el búnker panista luego de los señalamientos del diputado “independiente” Édgar Sánchez Garza, respecto a que el actual dirigente estatal, Jesús de León Tello, favoreció con contratos millonarios a una empresa vinculada con Juan Manuel Muñoz Luévano, “el Mono”, testigo protegido en Estados Unidos.



Según el legislador sin partido, la empresa constructora Mayrán, que según esto pertenece a sus tíos, consiguió contratos especiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuando el ahora dirigente panista cobró como su representante en Coahuila, en los tiempos de Felipe Calderón como presidente.



Total, Chuy de León no termina de acomodarse en las oficinas del fraccionamiento El Rosario, cuando ya tiene otro problema enfrente.



Lo investigan



Arnoldo Solís Covarrubias tiene abiertas investigaciones por supuestos actos de corrupción en que habría incurrido durante su paso como director del Instituto Tecnológico de Saltillo. De los expedientes está al tanto la nueva titular del ITS, María Gloria Hinojosa Ruiz, exrectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y quien esta semana recibió el nombramiento de manos de Enrique Fernández Fassnacht, director general del Tecnológico Nacional de México.



Lo que son las cosas, no hace mucho Solís Covarrubias se acercó a la cuarta transformación y anduvo en la terna para ocupar el cargo que ahora ocupa Fernández Fassnacht, ingeniero físico químico y exdirector del Instituto Politécnico Nacional. Las paradojas del destino.



A contracorriente



No es la primera vez que Armando Guadiana Tijerina va a contracorriente de la cuarta transformación. Algo pasa, porque de hecho cada vez son más frecuentes sus desacuerdos con proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo último fue el rechazo a la propuesta para desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor. Votó en contra durante la discusión en el Senado, pero no alcanzó para mantener con vida al organismo.



El coahuilense no es el único legislador de Morena que no estuvo de acuerdo con la medida; otro de los 44 votos en contra fue de la economista Ifigenia Martínez.



A Guadiana le dio la razón la senadora priísta Claudia Edith Anaya Mota; la zacatecana recordó que el coahuilense es empresario y por lo tanto sabe de la importancia de los estímulos gubernamentales para generar empleos y recaudación. Pero aún con todo, el Inadem tiene los días contados.



Apretar tuercas



Menos simulación y más hechos concretos, es el llamado del presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, Armando Rico Almanza, a los protagonistas del Sistema Estatal Anticorrupción. La opinión del dirigente de los litigantes coincide con las de muchos ciudadanos respecto a que el mencionado sistema tiene cuerpo, ojos, oídos y voz, pero hasta ahora no ha enseñado los dientes.



Y Rico Almanza enfiló las descargas a la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier, en donde más de uno coincide en que está el talón de Aquiles del SEA. Hasta ahora, dice el líder de los abogados, el llamado “fiscal de hierro” ha dado más excusas que castigos por actos de corrupción.



Habemus dirigente



Más que planchada la elección interna en el PRI para elegir presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Tal y como estaba previsto, este sábado fue el registro de la fórmula integrada por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria y por lo visto tienen el camino pavimentado para la contienda de agosto. Cuentan con el apoyo de los gobernadores y como están las condiciones en el ex partidazo, es motivo suficiente para dar por hecho que serán los ganadores.



En el caso de Coahuila, está prácticamente confirmado que Moreno Cárdenas estará en Saltillo el próximo sábado, en un evento con la militancia en el que el PRI estatal de Rodrigo Fuentes Ávila aprovechará para mostrar músculo.