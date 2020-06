12 Junio 2020 04:10:00

PRONNIF y la pequeña Jean Aliyah

Un horrendo homicidio estremeció a Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila, luego de que se difundiera la información del homicidio y presunto abuso de la pequeña Jean Aliyah, una niña de ciudadanía norteamericana de apenas 12 años, quien vivía con su abuelita y la pareja de ésta en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras…



La pequeña fue ultrajada y murió por una lesión en el cuello provocada con un arma blanca, al parecer un cuchillo, sin que nadie pudiera ayudarla de algo que vivía tal vez de meses atrás o de semanas, y que muy probablemente porque se descubrió ese abuso fue que le quitaron la vida…



Ante ello, aparte del horrendo hecho, es importante reflexionar sobre la labor de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Pronnif, en Coahuila, donde año con año atiende infinidad de casos y cuyo objetivo primordial es cuidar y proteger a los niños y niñas de estos riesgos…



También va la reflexión de fortalecer las campañas de denuncia de abusos o acoso hacia los infantes, detectar conductas y la denuncia por parte de terceros de posibles conductas anormales que puedan reflejar acciones de abuso contra los niños en una comunidad…



Aunque pareciera todo normal en la familia, un asomo de violencia, una acción extraña pudo haber sido suficiente para que la autoridad actuara de manera anticipada a la tragedia…



Ojalá que esto provoque una sacudida no sólo a las autoridades, sino también a la comunidad en general…



Si la mamá trabajaba, ¿por qué debería de cuidarla su abuela? Pero también ¿por qué se permitía que la niña apoyara al presunto homicida abusador en su negocio ambulante? ¿Dónde estaba la Pronnif y la Secretaría del Trabajo?...



Mucho trabajo tendrá pues la procuradora Leticia Sánchez Campos, por este caso ocurrido en Piedras Negras…





Llegan de CDMX a revisar quejas CONAVI



Ayer llegó al aeropuerto de Piedras Negras, Daniel Alberto Lejarazu, contralor de la Comisión Nacional de Vivienda, quien realizará una serie de investigaciones y revisión en físico de al menos 55 obras de beneficio que se convirtieron en denuncias interpuestas por familias del programa de mejora de vivienda federal…



Esto ocurre luego de que el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, solicitara la verificación del programa, revisara además y valorara las quejas para luego hacer entrega de la auditoría y determinar si existen sanciones a quien era el encargado del programa y también para los contratistas, la mayoría de Torreón, que simularon o inflaron costos de los trabajos de mejoras en cada vivienda…



Las quejas se presentaron tanto en Ciudad Acuña como en Piedras Negras, por lo que la tarea será durante los próximos cinco días para solventar todas las pruebas y así levantar el reporte correspondiente…



Lejarazú Gaona comentó respecto a la salida del anterior responsable de la Comisión Nacional de Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza, que él se separó del cargo, pero no tiene claro si le pidieron la renuncia o lo hizo voluntariamente…



No se vale que contratistas se aprovechen de la población de escasos recursos, mucho menos que defrauden un programa tan noble como es el de mejora de vivienda, donde va involucrado un aumento en la calidad de vida de la población…





Exigen reactivar las termoelÉctricas



Los trabajadores de CFE del primer turno, así como carboneros productores y transportistas, se apersonaron ayer en el exterior de la planta Carbón 2 de CFE en Nava y tras bloquear momentáneamente la carretera 57, exigieron al Gobierno Federal destrabe la compra de carbón y ordene poner a trabajar a mayor capacidad las dos plantas de la paraestatal en este municipio…



Los trabajadores electricistas y el resto de los afectados por la medida de nula compra de carbón y generación al 30% de electricidad, temen que en los próximos meses el efecto los alcance y puedan comenzar a tener despidos, pues la mayoría de ellos están en labores de mantenimiento únicamente y por ello cientos de electricistas salen sobrando…



Han pedido la intervención de Armando Guadiana, senador; también de Lenin Pérez, diputado federal, pero no ha surtido efecto para que se destrabe ese problema de compra de carbón a nivel local que afecta a decenas de miles de familias…



Hoy de nueva cuenta exigen echen atrás la reforma energética para que el carbón de Coahuila se use en la generación de electricidad de las plantas de Coahuila…





La incertidumbre en colegios privados



Preocupación, incertidumbre y sobre todo un panorama sombrío es el que ven en los siguientes meses y año escolar los colegios de educación privada…



El desempleo y el no saber cómo es que se retornará para el ciclo escolar próximo, los mantiene en la incertidumbre, pues de todas las formas resentirán una baja de estudiantes y con ello de sus ingresos…



Se proyectan tres escenarios para el próximo ciclo y en ésos van también los colegios privados: Un escenario es con clases presenciales, lo que implicará toda una serie de medidas de sanidad y vigilancia que incrementarán los costos de operación de las escuelas; el escenario dos es el mixto, es decir con clases presenciales y a distancia, con asistencias escalonadas y un tercer escenario es el de mantenerse en clases virtuales o a distancia…



Veremos pues, cómo pinta el panorama para el secretario de Educación, Higinio González, pues vivimos tiempos inimaginables y situaciones complicadas en donde no se puede arriesgar la salud de los estudiantes…