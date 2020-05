17 Mayo 2020 04:10:00

Prosperidad en la pandemia en Villa Unión

Y a quien no le ha afectado para nada la pandemia y la problemática en materia de salud y mucho menos el asunto del ataque de aquel comando armado de noviembre, es a la alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe…



Cuentan sus más allegados colaboradores que apenas en diciembre les rogaba que firmaran para aceptar el no recibir aguinaldos porque estaba el municipio en bancarrota, que no tenía para nada, ni para pagar la nómina y ahora parece que en menos de cuatro meses su panorama financiero personal ha cambiado totalmente…



Comentan que la alcaldesa ya adquirió una nueva casa, pero está en Allende, Coahuila, donde todos los días se ve llegar una camioneta de Obras Públicas con materiales de construcción, pues la ha comenzado a ampliar desde su parte posterior para que no se levanten sospechas…



El edificio de la Presidencia Municipal sigue a medio terminar porque no hay recursos, pero eso sí, la alcaldesa amplía su patrimonio incluso con el uso de equipo y vehículos del ayuntamiento…



Ya se le pasó el susto del ataque armado y la pandemia le importó poco, porque ella simplemente no vive en Villa Unión...





Colegios privados en riesgo



Luego de que han transcurrido ya dos meses de la suspensión de clases presenciales, en donde se ven nubarrones es en el sector de los colegios particulares, desde aquellos que ofrecen nivel de preescolar con guardería, así como aquellos que tienen prácticamente todo el nivel básico…



Por un lado los alumnos tienen dos meses sin asistir a clases, pero los maestros sí están en línea y de manera virtual atendiendo a sus alumnos, por lo que los colegios deben cubrir sus sueldos…



Pero a pesar de que los costos de operación bajaron mucho por los servicios que ya no son tan elevados en materia de electricidad, teléfono, gas, agua y otros, la verdad es que los padres de familia han privilegiado y dado prioridad al tema de la alimentación y el pago de servicios y no así las colegiaturas…



Peor aún, que pocos, por no decir apenas tres colegios han ofrecido y se han solidarizado con las familias en el sentido de reducir sus colegiaturas para hacer menos pesada la carga y también para fomentar el pago de las mismas…



Habrá que ver qué ha monitoreado el profesor Arón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos de la Sedu en esta zona, porque aunque son colegios privados, si a esas escuelas les va mal y algunas cierran, sus alumnos van a tener que ser absorbidos por el sector de educación pública y se requerirán más espacios…





Reaccionan con cautela en reapertura



Donde se ve que tardarán días en que las personas retornen en cuanto a la confianza de reunirse, es en los restaurantes…



Este fin de semana se han visto vacíos, con pocos comensales los lugares en donde habitualmente estaban abarrotados…



Sin duda que la gente no volverá con la misma confianza, pero no se ve en estos dos días de reapertura que hay mucha confianza o que la gente haya estado desesperada por volverse a reunir en esas mesas…



Y es que las advertencias del secretario de Salud a nivel estatal, Roberto Bernal, son claras en el sentido de que no se pueden relajar las medidas, el distanciamiento social y de sanidad…



Si eso ocurre, el brote podría ser mucho mayor de casos e incluso saturarse el sistema de salud y entonces sí provocar muchos más decesos…



Recordemos que será la próxima semana cuando se reabrirá la producción en el sector industrial de transformación y manufactura y ahí deberemos de ser muy cuidadosos también las autoridades muy vigilantes para que las empresas informen de lo que sucede en las líneas de producción…





La importancia de los filtros en puentes de Piedras Negras



El viernes surgió polémica entre las autoridades de Del Río y de Eagle Pass, Texas por el hecho de que los primeros recomendaban no visitar la vecina ciudad por el riesgo de contagio…



Luego de los 17 casos del viernes en Eagle Pass, las autoridades de México instalaron un puesto de inspección sanitaria en el puente 2 para revisar a todos los que llegaban, pero pese a ello solo fue momentáneo…



Ayer el alcalde de Nava informó que uno de los positivos de Eagle Pass de esta semana decidió pasar en Nava la cuarentena, lo que obligó a las autoridades locales y de salud regional a crear un cerco sanitario y extremar precauciones para que ese positivo de Eagle Pass no genere un brote en los Cinco Manantiales…



La pregunta sería si las autoridades de Eagle Pass permitirían a un residente de este lado de la frontera pasar la cuarentena allá en Texas, lo que no sería posible porque los oficiales de Aduanas lo regresarían a medio puente…



Por ello la importancia de que los filtros se apliquen y se apliquen en serio, no sólo para simular que se trabaja y se preocupa por la salud de los coahuilenses…