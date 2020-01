16 Enero 2020 04:10:00

PROTESTAN, PERO NO SE MODERNIZAN

Donde no quieren modernizarse, ni tampoco invertir, pero sí quieren sacar provecho de los servicios públicos como el transporte es en Acuña…



Y nos referimos a los que no quisieron modernizarse, cambiar su flotilla o camiones nuevos y sí quieren seguir en el negocio del transporte público urbano, lo que representa una exigencia de los usuarios, pero eso sí, apenas se da un paso importante como el que dio el alcalde Roberto de los Santos y ahora sí los manifestantes quieren bloquear las calles, tomar la presidencia y protestar por el servicio moderno y eficiente que ahora sí se prestará, el mismo que ellos no quieren aplicar…



Ojalá y que el alcalde se mantenga en su postura y que no permita que presiones de concesionarios de transporte del pasado quieran hacerle para ellos mantener un servicio malo y deficiente…



El cambio ya se dio en el transporte y ahora la población deberá de comparar, de revisar, de usar este nuevo servicio para que se comprenda que el esfuerzo en equipo, en estudios de nuevas rutas y de hasta 36 unidades es lo mejor para los acuñenses…





Nueva inversión de Don Toño Gutiérrez



En Acuña, el empresario neorrositense don Toño Gutiérrez mañana viernes en punto de las 12 del mediodía acompañado de autoridades locales, el secretario de Economía, Jaime Guerra y de empresarios de la región, colocará la primera piedra para la construcción de una sucursal más de esta cadena comercial Súper Gutiérrez…



Esta se ubicará en la colonia Santa Teresa, sobre el libramiento Surponiente en una zona de gran desarrollo y crecimiento poblacional, por lo que se requería ahí de una tienda de autoservicio para atender a miles de habitantes…



Don Toño mantiene ese empuje, esa fuerza, esa visión para avanzar y crecer en un sector difícil y que enfrenta a cadenas trasnacionales por el mercado…



Súper Gutiérrez crece en todo Coahuila, principalmente de la zona centro a la norte, cuya región de Coahuila ha tenido un gran desarrollo y se prevé mucho más crecimiento poblacional…





PaÚl del Rincón



Causó sorpresa y preocupación el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos suspendió de manera indefinida la emisión de permisos o visas humanitarias en toda la frontera con México…



Cientos de niños, principalmente, se beneficiaban de apoyos vía la fundación Shriners en Galveston con atención médica de emergencia para accidentes y lesiones de quemaduras, eso será uno de los puntos de más afectación..



Ayer Paúl del Rincón informó que ya no se emitirán visas de este tipo por Eagle Pass ni por frontera alguna con México…



Eso será manejado de otra manera con el DIF estatal o federal, pero ya no a nivel local como se hacía…



Tal vez los permisos se excedieron, la cifra fue muy elevada o los motivos no siempre eran los adecuados, pero la realidad es que no habrá más de estos trámites…



Veremos y diremos qué hacer cuando se necesite un traslado y las condiciones en materia migratoria no permitan que las cosas avancen…





Nuevo delegado IMSS Coahuila



Ayer en la capital del país, en sesión abierta del consejo del Seguro Social, se eligieron los 35 nuevos delegados cuyo nombre técnico es responsables de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, quienes entrarán en funciones a partir del 15 de febrero…



En Coahuila fue nombrado el doctor Francisco Javier Padilla del Toro, quien cuenta con Doctorado y Maestría en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México, y se desempeñó como director del HGR 1, así como director del HGZ 8, Dr. Gilberto Flores Izquierdo, en la Ciudad de México…



Una nueva forma de enfrentar las responsabilidades en el IMSS y dar oportunidad a personal médico que tiene capacidades administrativas, pero con el respaldo de un gran conocimiento de la parte operativa en las clínicas y hospitales…



En este esquema de los delegados también se cumple con la equidad de género, así como se da oportunidad a especialistas de la salud que son jubilados…