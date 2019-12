21 Diciembre 2019 04:06:00

Protocolos: la profesionalización del sistema

El documento denominado: Modelo Óptimo de la Función Policial, que habla sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, elaborado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán operar conforme a los protocolos mínimos que les permitan desempeñarse de manera adecuada en sus funciones.



En este sentido, las entidades federativas deben acreditar la capacitación de sus elementos en los seis protocolos mínimos:



1. Protocolos para la Función de Prevención o Reacción



2. Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género



3. Protocolo para el Uso Legítimo de la Fuerza



4. Protocolo Nacional de Primer Respondiente



5. Protocolo Nacional de Cadena de Custodia



6. Protocolo para la Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables



El protocolo, cuando es de carácter operativo (actuación), es un instrumento que establece pasos, formas y lineamientos o reglas a observar para llevar a cabo determinada actividad, determinado proceso, o un conjunto de acciones con miras a un fin preciso.



De entre los Beneficios que tiene un protocolo, están:

A) Darle forma, agilidad y eficiencia a un proceso.



B) Dotar de legalidad plena al actuar de la autoridad.



C) Reconocer y respetar los derechos de las personas destinatarias del protocolo.



D) Medir y evaluar el impacto generado por el accionar de las autoridades. Y;



E) Respetar el debido proceso en los casos donde dicha garantía forma parte de la naturaleza y alcances del protocolo en cuestión.



En definitiva, la creación de protocolos deben ser parte de la ley, ya que se trata de instrumentos esenciales, y su implementación no puede quedar sujeta a la voluntad discrecional de las corporaciones. La palabra “protocolo” aparece en el texto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, sin embargo en la práctica, no se implementan, no existen o simplemente los elementos de seguridad ignoran su existencia.



En este orden de ideas, contar con protocolos en materia de seguridad pública es indispensable para que la función inherente a las corporaciones policiacas sea eficiente, profesional, imparcial, honrada, legal y apegada a respeto de los derechos humanos.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.