30 Noviembre 2019 03:10:00

Próximo jueves

BUEN DÍA EL PRÓXIMO JUEVES militantes de Morena ejercerán una jornada matutina de protesta contra Mario Zamudio gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Monclova- Frontera, y el motivo del evento donde inclusive exhibirán cartulinas con consignas de rechazo, será para demandar su renuncia al organismo.



EL MIÉRCOLES POR LA NOCHE hubo cónclave en la sede municipal de Morena, y ahí surgió el acuerdo de protestar en las instalaciones del SIMAS no únicamente contra Mario Zamudio, sino también en reclamo de la renuncia del gerente de Comercialización, Romeo Villarreal, y el argumento principal es la opacidad de la administración y los salarios abultados de 60 mil pesos.



ALGUNOS MILITANTES EMPEZARÁN A PERIFONEAR en algunas colonias convocando a que participen el jueves en esa protesta, y ellos dicen que ya están afinándole a Mario Zamudio, aquello de “diciembre me gustó pa´que te vayas, que sea tu cruel adiós y Navidad.



SI LOS DESPIDEN TENDRÁN QUE desembolsar en el SIMAS una buena feria por concepto de la indemnización o sea el finiquito, o tal vez lo hagan esperar al menos 1 año así como a los trabajadores retirados de AHMSA, quienes por cierto el martes volverán a reunirse en la Sección 147 para dar seguimiento al reclamo de entrega de los finiquitos.



TODOS LOS DIPUTADOS FEDERALES, SENADORES y partidos políticos se despachan con la cuchara grande, viven como reyes, y les vale el desempleo, y por cierto, Coahuila es el tercer estado con mayor tasa de desempleo en el país de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, “Coahuila Fuerte Es”.



¿QUIÉN POMPÓ?, EL PARTIDO MORENA acaba de comprar un local en el primer cuadro de la ciudad en 3 millones de devaluados pesos, y será la sede propia del Comité Municipal, está ubicado el inmueble en Privada Miguel Blanco entre De la Fuente y calle Miguel Blanco contiguo a un conocido banco y frente a una gasolinera.

ACTUALMENTE EL PARTIDO ESTÁ UBICADO por la calle del amor y la sensualidad o sea por Privada Cuauhtémoc en la zona hotelera donde son más los hotelitos de paso con riesgo para sus fugaces huéspedes de contraer enfermedades de transmisión sexual. Por eso féminas militantes de Movimiento de Regeneración Nacional no acuden a la actual sede municipal, por obvias razones, pero ya con la mudanza hará más actividad femenil en el morenismo monclovense.



EN LA PRIVADA CUAUHTÉMOC LAS muchachas se colocan en la calle invitando a los transeúntes a ir al cuarto, y apenas ayer las autoridades de Salud revelaron que las enfermedades sexuales mortales se han incrementado alrededor del 130 por ciento en Monclova.



EL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA está asignando las prerrogativas de Morena Coahuila que preside José Céspedes Casas al Comité Ejecutivo Nacional a cargo de Yeidckol Polevnsky, y se juntó un bonchecito de 3 millones de pesos, y entonces le echaron un ojo a ese inmueble, y lo compraron, de tal forma que en los días siguientes inaugurarán el edificio.



AL APROXIMARSE LA TEMPORADA DECEMBRINA con derrama de prestaciones económicas en los diversos sectores de la industria, las estadísticas de llamadas telefónicas con fones de extorsión, fraude y engaño registran una tendencia a la alza en Monclova, de acuerdo a reportes de trabajadores, señaló Haziel Valdés Orozco, vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático.



AGREGÓ QUE EN ESTA ÉPOCA también abundan los correos electrónicos enviados por maleantes donde piden una serie de datos personales incluyendo información de tarjetas de crédito y débito a cambio de premios, pero si la persona cae en la trampa enfrenta riesgo de que sus saldos sean saqueados.



AÑADIÓ, VALDÉS OROZCO QUE LA recomendación que suelen hacer las autoridades es no responder a llamadas telefónicas con clave Lada de otras regiones del país, ni abrir correos electrónicos sospechosos porque puede haber afectación patrimonial.



HASTA MAÑANA