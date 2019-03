13 Marzo 2019 04:10:00

Proyecto de reforestación y cuidado de Serranía del Burro

PARA COSAS SIMPLES, LA SECRETARÍA de Educación reacciona de inmediato, pero a la hora de enfrentar situaciones delicadas, graves y sobre todo que ponen en riesgo el bienestar de los estudiantes ahí simplemente hace mutis, deja pasar el tiempo e intenta que las cosas se olviden..



ES EL CASO QUE se refleja en el tema de un grupo de madres de familia que se quejaron de una profesora de nivel primaria, la cual casi de inmediato fue cambiada de plantel. Algo que no sucede, ni por casualidad, con la denuncia, incluso penal, que se tiene en contra de un directivo de una escuela primaria, en donde la Secretaría dice que para suspender al mencionado empleado de la SEP debe mediar una denuncia de la presunta afectada, la cual ya no quiere saber nada y considera que con la denuncia en la Fiscalía del Estado es suficiente para que las autoridades de ambas dependencias actúen…



TODO PARECE INDICAR QUE como hace 25 años, la SEP no actuará, fingirá que no sucedió nada y simplemente enviará discretamente al retiro o jubilación a un directivo que hace cinco años o más debió dejar las aulas…



OJALÁ Y QUE EL Profesor Arón Rodríguez no le pierda la huella al caso, ni el delegado Víctor Rodríguez Lozano, de la Fiscalía, a esta denuncia pendiente…



III



LOS GANADEROS DE PIEDRAS NEGRAS encabezan desde hace meses el impulso de un proyecto, en donde se pretende lograr el inicio de un programa intenso y constante de reforestación de la Serranía del Burro…



ESTE PROYECTO CONSISTE EN que los propietarios rurales, voluntarios y dependencias impulsen este programa con aportaciones peso a peso de empresas como Constellation Brands, Coca Cola, Vidriera DIFA, Cartonera Ghondi, Simas de Piedras Negras y Nava, entre otros para cuidar la Serranía del Burro…



ESTE MACIZO FORESTAL ES el que recarga los acuíferos como el Allende Piedras Negras que abastece a esta región de agua y por ende es importante disminuir los efectos que se puedan tener por los incendios forestales, la cacería furtiva, el sobrepastoreo, entre otras actividades, por lo que se pretende que con pequeños esfuerzos de muchos se logre un fin común para todos los habitantes de esta zona norte de Coahuila…



LOS GANADEROS HAN CONVOCADO a una reunión el 20 de marzo en sus instalaciones del libramiento Carranza, en donde se explicará el alcance del proyecto, ya que para registrar este en la convocatoria de la Conafor para acceder al recurso federal dentro del programa de pago por servicios ambientales se debe registrar antes del 26 de este mes…



YA ESTE PROGRAMA OPERA EN la Región Laguna desde hace nueve años y protege más de siete mil hectáreas y sería beneficio que se aplicara también en esta zona norte del estado…



III



EL QUE YA REVISA las irregularidades de la gasera Trafusa es el coordinador de Protección Civil regional, Francisco Contreras, luego de que se detectó que esta empresa de forma mañosa amplió su patio de almacenamiento sin autorización y exponiendo a los vecinos a peligros de un accidente…



TRAFUSA SE PUSO A estacionar pipas de gas en un terreno contiguo y rápido los vecinos se quejaron y el municipio intervino, aunque no sea de su competencia, mas no así a Protección Civil del estado la que sí puede clausurar a la empresa…



POR LO PRONTO YA LA VIGILAN y también a las gaseras subsidiarias de ese mismo grupo que se ponen a almacenar pipas frente al aeropuerto y junto a la Policía Federal…



III



EL ALCALDE DE NAVA, Sergio Velázquez Vázquez se reunió esta semana con el director del CEAS Coahuila, para ver proyectos de mejora en el servicio del Simas de este municipio…



LA IDEA ES QUE EL sistema esté preparado con proyectos de alcance a futuro para el crecimiento que se espera para Nava en cuanto a sus distintas regiones, que se tome en cuenta lo que sucede en la zona conurbada con Piedras Negras, y que este municipio sea a partir de ya el líder en los Cinco Manantiales…



MIENTRAS QUE EL RESTO se encuentra deprimido por el tema de la gasolina y el horario de verano, en Nava se preocupan por contar con la infraestructura que demanda el crecimiento industrial y de vivienda de esta ciudad…