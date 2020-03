16 Marzo 2020 03:00:00

Prueba de fuego

Recientemente llegó a la Liga Mexicana de Beisbol, un hombre que fue deportista olímpico por México, que no ganó medalla alguna en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y en Sidney 2000, pero en el campeonato mundial de pentatlón moderno logro dos sub campeonatos, dedicándolo mas tiempo a su labor como profesionista, ya que es licenciado en comercio internacional.



SI EFECTIVAMENTE SE trata de Horacio de la Vega Flores, quien desde el 26 de noviembre del año pasado llego a ocupar el lugar que dejo vacante Javier Salinas, y anteriormente como 20 personajes mas ligado al beisbol, pero cosa curiosa Horacio nada tenia que ver con el beisbol, antes de si designación.



SUPUESTAMENTE SU ARRIBO a la Liga Mexicana se dio, cuando le detectaron que Javier Salinas no podia con el paquete de la LMB y hacia cosas que no le parecieron a los directivos de los diferentes equipos de la LMB, por lo que decidieron buscarle la salida y al ex directivo del Instituto Municipal del Deporte en la capital del país, poner en sus manos la liga.



Y CREANME O no, a Horacio de la Vega Flores, no le había tocado nada difícil, como dicen por ahi “nadaba de pechito, ya que paso la temporada del 2019 sin ningún problema y este año lo iniciaba sin ningún problema, y esta a punto de arrancar la campaña del 2020, cuando zaz!, que se presenta la situación del coronavirus.



UNA CLASICA “BOMBITA” que le exploto en las manos, y no tuvo ningún otro remedio que decir que hasta mayo arranca la campaña, pero sin nada planificado, porque solo tiene algunas sugerencias de como salvar la campaña, que jornadas dobles, que reducir el calendario, etc., etc., para nada definido.



EN ESTOS MOMENTOS, casi estoy seguro que muchos presidentes de los clubes, no están totalmente de acuerdo con el, con esa de la suspensión de mas de un mes, porque les va a costar dinero, cuando ya tienen a todos los peloteros en los diferentes campos de entrenamiento, que están representando gastos en manutención.



QUIZAS USTED NO lo sabe, pero el pelotero no gana dinero, sino hasta cuando inicia la temporada, mientras tanto se les apoyo con la alimentacion, hospedaje y algunos viáticos durante los entrenamientos y la pre temporada, quizás por eso algunos peloteros aún no terminan por aceptarlo, porque no ganan dinero.



ESTO ME RECUERDA el caso de aquel pelotero llamado Flavio Romero del puerto de Mazatlan, su pariente que era fotografo en un diario de esa ciudad platicando con este servidor me indicaba que su sobrino no venia a entrenar temprano con Saraperos, porque no ganaba dinero, en cambio jugando en una Liga Ranchera del puerto cada juego en donde participaba ganaba algo así como cinco mil pesos, por eso le convenía quedarse en casita, para ganar dinero.



BIEN, AHORA EN estos días, seguro estoy que los presidentes de los equipos solicitaran una reunión con el presidente de la Liga para definir las estrategias a seguir, pero sobre todo evitar tanto gasto que se esta haciendo, y tener una suspensión de mas de un mes.



YA AQUI EN este espacio nos ocupamos del coronavirus, y las medidas que estaba tomando la Liga Mexicana de Beisbol y mi pregunta es la siguiente, si es tan grave, ¿porque el futbol mexicano no ha suspendido su actividad, porque sigue su actividad extremando precauciones?.



QUIZAS LA RESPUESTA se queda en el aire, pero muy pronto tendremos respuesta, en esta misma semana.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.