14 Junio 2020 03:10:00

Pueblo abandonado

PARECIERA QUE EL PUEBLO fue abandonado a su suerte, más de un millón de empleos perdidos en tan sólo 2 meses, es la lectura que nos da. El Gobierno Federal ha sido despiadado contra las empresas que generan fuentes de empleo, se habla de apoyos que nunca llegan, se dice que acabó la corrupción y esta se ve y se siente.



NO ES CUESTIÓN de grilla o de Liberales vs Conservadores, eso se daba en la época de la colonia, la Independencia o Revolución, el tema de hoy sigue siendo la necesidad de no perder fuentes de empleo. Estábamos mejor cuando pensábamos era peor.



DÍGAME USTED, cuántas personas conoce que trabajan dentro del Gobierno y cuántas en la Iniciativa Privada, la respuesta es simple y te darás cuenta quién genera economía. Los gobiernos municipales y estatales, siguen sacando a flote la economía, de ahí que el pueblo no ha muerto de hambre, pero cada día aumenta la cifra de desempleo.



LOS COMERCIOS y empresarios en quiebra, con acceso a créditos que no llegan, a menos que no los necesites, pues no hay en este momento capacidad de pago y a más de 90 días, muchos comercios siguen cerrados, en pocas palabras se ofrecen créditos que nunca autoriza, a muy pocos.



ALFREDO PAREDES, alcalde de Monclova, ayer destacó que es momento de hacer un balance para apelar a la conciencia personal y activar la economía, todos a laboral y a cuidarse señores.



LA PRÓXIMA SEMANA podrían activar los templos e iglesias, guardería dependerá de la decisión de la Jurisdicción Sanitaria y aumentar el horario del comercio en Zona Centro, de todo esto podría haber noticias el próximo martes.



EL GOBERNADOR ha sido muy cauteloso al respecto y ha venido considerando la capacidad hospitalaria instalada para poder avanzar en la movilidad.



POR LO PRONTO, Paredes instaló un módulo de sanitización de vehículos de forma gratuita en el exterior del estadio de beisbol, donde rápidamente acudieron cientos de vehículos.



AHORA SALIÓ LÓPEZ-GATTEL que el pico será hasta octubre, pero llegará otra oleada, es como una cordillera, llegas a la cima, bajas y sigue otra montaña que escalar y bajar. ¿Acaso nunca vamos a reactivar nuestra industria? Ya deberíamos ir pensando en lo que hicieron los suecos y está haciendo Estados Unidos.



INMUNIDAD COLECTIVA, esta acción llevada por varios países consiste en no cortar definitivamente la movilidad y tampoco el cierre de negocios, es administrar el número de contagios, buscando la inmunidad natural.



LA PRESIÓN SOCIAL ante el desempleo, obligó al Gobierno Federal a cambiar el semáforo de rojo a naranja de la noche a la mañana, aún y con el aumento de casos positivos. Este cambio se da considerando varios aspectos en especial la ocupación hospitalaria, tendencia o casos sospechosos.



SEGÚN AUTORIDADES se considera el 50% de ocupación hospitalaria y a las tendencias un 20%. Esta nueva modalidad de medición, da entrada a la posibilidad de apertura a empresas no esenciales.



DE ACUERDO al semáforo naranja, cines, gimnasios y bares podrían iniciar actividades con un 25% de su capacidad, entrando el amarillo aumenta a un 50%. Aún y cuando México suma casi 17 mil muertos y 140 mil infectados, el día de ayer entró gran parte del país a color naranja.



LOS ESTADOS que ayer entraron en naranja fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.



EN ROJO SIGUEN Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, Ciudad de México, podría pasar hoy domingo a naranja.



CIUDAD DE MÉXICO ha iniciado poco a poco su reactivación y conectividad aérea de 1,100 operaciones diarias, bajo a 100, estos 3 últimos días subió a 260 y se espera que para el 30 de junio ya tengan 500 operaciones 100, 260, 1100 operaciones diarias.



EN DÍAS PASADOS, Miguel Echeverría, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras de la Fuente Pueblo Mágico, participó en un foro denominado Las Rutas del Vino en América. Sorprendiendo a propios y extraños su conocimiento y experiencia dentro del turismo Enológico.



MIGUEL ECHEVERRÍA habló con tal experiencia que Armando Bojórquez, presidente de Viajes Bojórquez, principal agencia en América Latina, indicó el interés por este Pueblo Mágico.



PARRAS DE LA FUENTE ya está recibiendo reservaciones y podríamos decir que es el primer Pueblo Mágico activado del estado de Coahuila.



SIN EMBARGO, Guerrero y Candela, ambos Pueblos Mágicos sin casos positivos de Covid, no han recibido el apoyo para detonar visitas de turistas. Igualmente Arteaga con 3 casos, Viesca 4, Parras De la Fuente, Cuatro Ciénegas 15 y Múzquiz 15. Ya de hecho según el semáforo federal estarían a partir de ayer sábado en naranja.



Hasta mañana