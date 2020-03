21 Marzo 2020 04:00:00

Pueblo entero

Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente extensa. A lo largo de la historia ha habido distintas pandemias, que generalmente han llegado por la domesticación de animales, por ejemplo la viruela, difteria, gripe y tuberculosis u otras como la fiebre tifoidea, la peste bubónica, la peste negra, el cólera, entre otras. Por lo que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un problema de insalubridad, sin embargo, se ocupa de la colaboración de todos, sociedad y Gobierno. (Wikipedia)



La Covid-19 ha afectado principalmente a la población de China, aunque como todos saben ha habido brotes en otros países. La mayoría de las personas infectadas presenta síntomas de una enfermedad leve y se recupera, pero hay casos en los que se puede tornar más grave, por ello es importante adoptar medidas de higiene, como lavarse las manos con desinfectante a base de alcohol o agua y jabón, porque mata el virus si este está en las manos. Cuando vayamos a toser o estornudar debemos cubrirnos la boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo, esto evita la propagación de gérmenes y una vez que eso ocurra, lavarse las manos. Es importante, sobre todo en menores, concientizarse y estar al pendiente de que estos eviten tocarse ojos, nariz o boca con manos contaminadas, porque las manos al estar en contacto con superficies pueden transferir el virus a uno mismo. Y sobre todo, evitar ir a reuniones, es decir, mantener distanciamiento social, como lo ha recomendado la OMS, mantener al menos un metro de distancia con las demás personas, sobre todo si estornudan o tosen.



Por supuesto que la información es importante, por esa razón es fundamental mantenerse al tanto de las recomendaciones que se vayan emitiendo por parte de las autoridades. Pero, ¿qué hacer cuando tenemos un Gobierno federal que ha sido omiso e irresponsable ante el problema?, ¿Qué hacer cuando el presidente AMLO, al ser cuestionado, en lugar de dar una respuesta contundente o certidumbre del actuar de las autoridades en materia de salud, muestra escapularios diciendo que con eso basta y sobra para protegernos de la pandemia? Ojo, no desestimo el poder de la fe, soy católico y yo también he cargado y cargo escapularios, pulseras u otro tipo de imágenes sagradas, que me dan seguridad, soy creyente. Pero creer y tener fe en determinada religión es muy diferente a dar una solución clara y cifras precisas respecto a un problema que nos afecta a todos, ya no solo en salud, también económicamente.



Entiendo el objetivo del “Presidente de la maroma y el teatro”, busca ser “empático” con la mayoría de los mexicanos que somos religiosos, pero se ha excedido. No por nada México aparece ya en la lista de países de América Latina y el Caribe con mayor rezago en la implementación de acciones de cara al Covid-19. De acuerdo con la fundación Directorio Legislativo, en nuestro país solo se ha tomado una medida normada para prevenir y controlar el virus: la suspensión de clases en las escuelas.



En 15 naciones se ha tomado la decisión de implementar cuarentena obligatoria para viajeros del exterior en casos confirmados o sospechosos; en 14, la restricción o cierre de lugares abiertos al público y actos masivos; en 12, la suspensión de clases, y también en 12, el control de fronteras. Otras acciones realizadas por otros países y que México no ha adoptado son, por ejemplo, el cierre de fronteras, la creación de líneas telefónicas para consultas, licencia de trabajo obligatoria, licencia laboral optativa, reducción de horas de trabajo y regulación del mercado de productos de higiene y limpieza personal. Sí, algunas empresas ya lo han adoptado, pero como medida propia, no como un plan de contingencia en donde el Gobierno intervenga.



Además, se han tomado medidas como la restricción de la actividad económica (incluidas tiendas y centros comerciales), restricción de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; recomendaciones para el sector privado, subsidio por enfermedad, cobertura obligatoria y subsidios para empresas, exenciones fiscales y financiación. Estas tres últimas medidas, importantísimas para prevenir un desplome económico en todos los niveles. Por ello preocupa ver un Gobierno federal ausente, lejano y omiso ante la contingencia mundial. Apenas hoy viernes que estoy redactando este artículo, se dio a conocer que en conversación entre Mike Pompeo y Marcelo Ebrard se planteó la posibilidad de que Mexico prohíba vuelos provenientes de Europa y zonas afectadas por el virus, sí, apenas. Es por ello que la mayor responsabilidad recae en los ciudadanos, en cuidarnos unos a los otros, siendo disciplinados y cautelosos, atendiendo las medidas de nuestros gobiernos municipales y estatales, para salir pronto de esta “pandêmon nosêma”.