05 Abril 2019 04:09:00

Pueblo Mágico

A gotado el depósito de almacenamiento, deja en claro la ausencia de mantenimiento.



R esulta que también anda por ahí un travieso cerrando válvulas a escondidas, y sigue campante e ileso.



T remendo acto de ilusionismo del alcalde Chuy Durán... ¡En el pueblo mágico el agua ha desaparecido! –y no le importa el qué dirán–.



E s así como en La Joya, ubicada al norponiente, se cuadran mucho del señor Presidente.



A demás del pavimento, cuyo deterioro sigue en aumento... creo que el Pueblo Mágico no está contento.



G randes baches, que te hacen sentir en la luna; hay que ver qué se hacen los recursos de SECTUR, no vaya a ser que también tiendan a desaparecer.



A sí las cosas con el alcalde Beto el Boticario Durán, “y sus trucos de Patán”.