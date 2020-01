19 Enero 2020 03:10:00

Pueblo pobre, gobierno rico

ANTES DE ENTRAR de lleno con esa frase, bandera de la izquierda, habría que reconocer el gran esfuerzo que hace el Estado de Coahuila liderado por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme en materia de seguridad.



BANDAS CRIMINALES han intentado entrar por todos lados al estado, buscando un punto débil, mismo que no han encontrado, ni encontrarán, el Estado está armado de valor.



EL ALCALDE ALFREDO PAREDES, se reunió con 70 de los principales empresarios y comerciantes de Monclova, donde conjuntamente con autoridades del Gatem y la Policía Civil, (anteriormente Fuerza Coahuila) se comprometieron a que no permitirían la entrada de ninguna banda delincuencial.



ES NORMAL que los comerciantes y empresarios se sientan inquietos por los problemas de AHMSA que tiene a la ciudad en severos problemas económicos y habría que sumarle los hechos delincuenciales en últimos días.



COAHUILA ES UNO de los estados más seguros del país y Monclova al igual presenta índices de confianza muy por encima de otras ciudades.



ES LA FRASE con la que López Obrador se excusa para varias ocurrencias, que sólo denotan la falta de coherencia para gobernar.



LA ÚLTIMA DE ESTA semana fue la del eterno avión que a México le ha costado sangre, y que en un arrebato de alcohol, Calderón llevó a cabo la compra, aún y cuando el pueblo lo consideró un exceso.



PEÑA NIETO dijo yo no lo compré y tengo que pagar sus mensualidades y mantenimiento, pues un absurdo no usarlo.



LÓPEZ OBRADOR ha gastado más en su mantenimiento que lo que ha pagado en vuelos comerciales, lo que es sin duda una incongruencia, ahí está por qué no usarlo es del pueblo.



AUNQUE MUCHOS creen que la ridícula propuesta de rifarlo fue para distraer el desabasto de medicamentos, la inseguridad creciente, la nueva ley penal y el recordatorio del Tlahuelilpan donde decenas de mexicanos perdieron la vida.



O CUANDO DIJO a puro pulmón que México se había fundado hace más de 10 mil años y todavía señaló: con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprenta.



AHÍ EMPEZARON sus férreos seguidores, renuentes a reconocer que el actual presidente no es como lo pintaban y está lleno de ocurrencias, algunas de ellas o la gran mayoría incomprensibles.



ASEGURABA QUE EL EJÉRCITO debía regresar a sus cuarteles y terminó por alabarlos, aunque los limitó en funciones al grado que lo que nunca se había visto o imaginado, un ejército ninguneado por cualquier delincuente callejero.



LA CREACIÓN DE LA Guardia Nacional, con los mismos aviadores que existían dentro de la corporación Federal desde los gobiernos anteriores y que por cobardía de entrarle de lleno al combate a la delincuencia se pusieron en huelga.



AMLO CRITICÓ fuertemente el despido de 44 mil trabajadores del sindicato de electricistas en el 2009, lo que consideró una canallada e incluso inhumano, cuando llegó al poder, los sindicalistas pensaron que serían reinstalados, cosa que nunca sucedió, les dio la espalda y una parada en el trasero.



AL INICIAR SU administración despidió a cientos de trabajadores del SAT. También hay despidos en el IMSS, en el ISSSTE, en Gobernación, en Hacienda, en Comunicaciones y Transportes. La Cuarta Transformación lleva 21 mil empleados gubernamentales despedidos.



EN 2015, ANDRÉS MANUEL López Obrador ponía a los verdes como el peor Partido, este sin embargo recibió apoyo de varios militantes de Chiapas sobre todo, que traicionaron al PRI para llegar al poder y hoy son sus aliados.



CUANDO MORENA requería mayoría absoluta en la Cámara de Diputados tomó a cinco diputados del Verde que reclutó en sus filas. Erika Rosas, Ana Patricia Peralta , Nayeli Fernández, Francisco Elizondo y Humberto Pedrero, uno de ellos se hizo pasar como indígena.



ESTOS DIPUTADOS extrañamente dejaron de ser “vulgares ladrones” cuando ingresaron a Morena. No olvidemos que el Partido Verde apoyó a ‘su gallo’ Miguel Barbosa para ganar la gubernatura de Puebla.



LA PUBLICIDAD gubernamental era nombrada como extravagancia ampliamente reportada durante varios años y Andrés Manuel era un fuerte crítico de ello. Desde la época de Presidente Legítimo, AMLO decía que, entre otras cosas, bajaría en un 80% el gasto en publicidad oficial.



ESTE AÑO AMLO destinó un presupuesto de 4 mil 258 millones de pesos. Cifra casi mil millones de pesos más de lo aprobado en el último año de EPN.



RAÚL SALINAS, ese mismo que se la pasó encarcelado todo el sexenio de Peña y nombrado por el como jefe de la mafia del poder, hoy sigue disfrutando del beneficio del dinero del pueblo.



LA EMPRESA IUSA, quien tiene como director general adjunto a Raúl Salinas, recibió un contrato millonario como parte de las licitaciones más recientes de la CFE.



NO OLVIDEMOS la compra de 500 pipas para distribuir gasolina, mismas que evitarían el HUACHICOL. El robo sigue igual o peor.



EL GOBIERNO FEDERAL de AMLO compró 671 auto tanques por un total de 92 millones de dólares en una adquisición directa sin licitación alguna, a eso habría que sumarle un sueldo por chófer de 29 mil pesos mensuales.



CIFRA MUY SUPERIOR a lo que gana un militar o un policía federal, qué empeñan la vida por proteger al país. Podemos seguir contando incongruencias de la administración de López Obrador, pero no sería suficiente la página completa.



LA GENTE SIGUE aplaudiendo el cuento del elefante reumático, de que no usa helicóptero para ver los caminos, que al presidente lo cuida el pueblo, que las camionetas blindadas del estado mayor y en fin un choro bien armado que escuchamos desde hace un año todos los días,



PERO COMO el pueblo es leal y cree en todas las promesas que hacen los presidentes, llámese anteriores o el de hoy, estamos con cero crecimiento, una gran violencias, amén del desempleo que va en aumento, pero siguen aplaudiendo como siempre llenos de esperanza.