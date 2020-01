18 Enero 2020 03:10:00

Pues a ver si sale en rifa el avioncito…

Ya no sabe uno si reír, llorar o arrepentirse con lo que se le ocurre a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador...



Como canica en bandeja lo traen en las redes sociales con eso de que ahora va a rifar el avión presidencial, porque como que los posibles compradores no le llegan al precio...



Propone que hará 6 millones de boletos a 500 pesos el cachito, con lo que si Pitágoras no falla, recuperaría 3 mil millones de pesos...



Sería el premio mayor de la Lotería Nacional e incluiría el pago para dos años de mantenimiento de semejante armatoste...



En honor a la verdad eso de la venta del avión que además está sub arrendado, por eso no se puede vender, se ha convertido ya en una chunta por miles de ciudadanos..



Pero como estrategia de imagen para el Presidente está excelente, porque sigue gritando a los cuatro vientos que él no quiere viajar con tantos lujos, que él es popular y por eso viaja en vuelos comerciales...



Pero eso de andarse haciendo de la boca chiquita, nos está saliendo muy caro a los mexicanos porque la estancia del avión presidencial en Estados Unidos y su mantenimiento durante un año, costaron como 30 millones de pesos o más...



Además medios nacionales indican que hoy en día se tienen que pagar como 80 mil pesos por semana, para que siga nadamás estacionado, sin dar un solo servicio...



Además dice que tampoco quiere usar el avión presidencial porque así lo prometió el campaña, como si nos hubiese cumplido todo lo que dijo...



Ahí está el gas y la gasolina, subiendo como la espuma y dijo que acabaría con el gasolinazo...



No hay ex presidentes corruptos en la cárcel y también lo prometió, dijo que primero los pobres y recortó el presupuesto en Salud, no hay tratamiento contra el cáncer...



Total, que nos mienta otra vez y que use el avión presidencial, igual nos salen muy caros tantos viajecitos con tantos ayudantes por todo el país...



Definitivamente el uso o no del avión presidencial, no debería ser una prioridad, cuando al país lo ataca la crisis, el desabasto de medicamento, millones de familias que no saben qué pasará con el Insabi, que no están recibiendo atención...



En fin, a ver si alcanzamos boletos para la rifa del avión, porque parece que se van a agotar rápido...



Ya no aguanta más...



El que anda que no lo calienta ni el sol, es el gerente de Simas Mario Zamudio, y es que ya está harto de un día sí y otro también, vaya la gente y le grite sus deficiencias con plantones en el Simas...



Hay quienes aseguran que anda en las colonias buscando gente que lo apoye para contrarrestar tanta protesta...



Ojalá no esté en los planes del gerente enfrentar a los ciudadanos, con movimientos planeados con tal de quedar bien...



La gente afirma que seguirá protestando le guste o no al Gerente, simplemente porque quieren que renuncie...



En honor a la verdad, la libre manifestación es un derecho de los ciudadanos y la gente no ha ocasionado daños a las instalaciones, tal vez a los directivos no les gusta que les digan sus verdades...



Y es que la gente dice que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, se ha convertido en una fábrica de nuevos ricos, que ganan muy bien, que no hacen nada y cobran mucho por un servicio deficiente...



Vaya usted a saber, pero ya van cinco plantones y van a continuar por tiempo indefinido, hasta que haya respuesta...