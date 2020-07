11 Julio 2020 03:10:00

Pues que el PRI no quiere que dañen su imagen…

La nueva de los priístas es una limpiada de conciencia que andan dando en las redes sociales....



Conocidos militantes del PRI han lanzado una campaña en la que afirman que no van a permitir que se ensucie la imagen de su partido y menos con quienes se les dio la confianza de gobernar y traicionaron a los ciudadanos...



Pues si quieren sacudirse a todos los políticos que han robado, el PRI corre el riesgo de quedarse solo...



A ver si por andar limpiando su imagen no se quedan y sin las gallinas, porque cual más cual menos, todos los priístas tienen cola que les pisen...



La mayoría de los alcaldes y regidores han metido mano en dineros ajenos, dejando millonarias deudas cuando han salido...



Diputados locales, federales y senadores, se han hecho ricos saltando de puesto en puesto...



Evidentemente dañan la imagen del partido que dicho sea de paso, ya está bastante traqueteada...



Claro que a la gente no le gusta ver como se enriquecen de la noche a la mañana, mientras Juan Pueblo sigue en las mismas, careciendo de empleos y de lo más elemental en sus hogares...



Bajo esas condiciones a ver cómo le va a Rodrigo Fuentes, el líder estatal del PRI, cuando decida sacudirse a los funcionarios del tricolor que con sus acciones dañan la imagen del partido...



Ni pensar en el regreso a clases...



Ya lo dijo el secretario de Educación Nacional, Esteban Moctezuma, que el regreso a las aulas será exclusivamente cuando el semáforo esté en verde...



Esa medición evidentemente será por estados, según el comportamiento de los casos positivos...



Pero a como van las cosas, ese semáforo verde muy seguramente no se alcanzará éste año...



Eso aunado a que el Gobernador ya dijo que Coahuila tendrá sus propios lineamientos respecto a esa semaforización, así es que aunque a nivel federal se decrete el semáforo verde, aún existe la posibilidad de que Coahuila no lo considere así y se alargue el regreso a clases...



Así es que el ciclo escolar en agosto iniciará en línea y aunque dicen que para octubre podría volver a la normalidad, quién sabe...



Sin embargo, está en manos de los ciudadanos la posibilidad de revertir la ola de contagios y lograr alcanzar la normalidad en un menor tiempo posible...



Pero somos muy buenos para quejarnos de la educación en línea, para decir que los maestros no trabajan y no hacen nada con esta modalidad, nos quejamos del exceso de trabajo escolar en casa...



Pero no hacemos nada porque eso se acabe y nuestros hijos regresen a las aulas...



La gente anda de fiesta por todos lados con niños, jóvenes y adultos mayores, no usan el cubrebocas, menos la sana distancia...



Así que bajo esas circunstancias ni para qué quejarnos y mejor esperar quizá hasta el próximo año para que las escuelas cobren vida con nuestros niños y jóvenes...



Porque en lo que sí coinciden las autoridades statales y federales, que bajo ninguna circunstancia se va a poner en riesgo a los estudiantes, así es que hasta que éste quede descartado, se puede hablar de una reactivación escolar...



¿Pues qué tienen en los sindicatos?...



Primero en la Sección 288 los dirigentes desaparecieron más de 6 millones de pesos, dicen ellos que en gastos excesivos, que no se lo robaron...



Luego en la CTM, Javier Hernández Del Ángel, acusa a Jorge Mata de gastarse mucho dinero en gastos de representación, que no están justificados...



Obviamente el dinero de los sindicatos es resultado de las cuotas de los agremiados, pero igual deberían auditarlos para que no se les haga fácil...