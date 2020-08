19 Agosto 2020 03:48:00

Pura llamarada de petate

En una llamarada de petate, quedó el puñadito, del “dizque” movimiento de un grupo de estudiantes que representa una minoría, en el supuesto caso de demostrar que quienes tenían la inquietud, pertenecieran todos a la misma casa de estudios universitario y que a la fecha no han dado a conocer, su figura o representatividad legal.Una de sus redes sociales que ni siquiera llegan a los doscientos seguidores y que dejó de publicar desde el 12 de agosto, así como también en otra red social la participación o interacción es casi nulo, es decir, muy apenas se puede contar con los dedos de una sola mano, es solo una muestra del desaire de la mayoría de los estudiantes de la UAdeC, es decir, estamos hablando que la totalidad de estudiantes auditados a marzo 2020 eran de 36 mil 332 alumnos.También se puede interpretar como un desaire la participación y ganas de estudiar a los aproximados 38 mil estudiantes que integran los 14 bachilleratos, 87 licenciaturas, y 59 posgrados que dieron inicio el pasado lunes al ciclo escolar 2020-2021, en la que se recibieron también a 11 mil alumnos de nuevo ingreso, para el primer día de clases de manera virtual.Los números son fríos y si son correctos las auditorias de matrícula de los estudiantes de la UAdeC; quiere decir, que realmente hicieron un gran esfuerzo para continuar sus estudios sin peligrar bajas masivas como consecuencia del desplome económico causado por el Covid-19, y así como también quedó comprobado que tampoco fue un impedimento el alcance de la tecnología de los alumnos que lograron terminar el último semestre, así como también quienes se titularon en ciclo anterior.La sensibilidad del Consejo Universitario de la UAdeC, así como el resto de la población administrativa de la Universidad Autónoma de Coahuila, han hecho todo lo posible para poner a disposición de los alumnos, los centros de cómputo de la máxima casa de estudios de la Entidad, en donde obviamente también se brinda el acceso a Internet gratuito a los alumnos de la misma casa de estudios a dispositivo móviles.Ante el tema económico y como se ha venido haciendo; cada año el trámite de crédito a la inscripción se realiza en el portal de la plataforma de la misma universidad. Y además se abrió el programa “Beca Lobos”, que se trata de una donación para apoyar a estudiantes de escasos recursos para la inscripción de Bachillerato y Licenciatura, en donde puede participar cualquier coahuilense o bien, de cualquier entidad federativa, y empresarios.Ese grupo minoritario de jóvenes, el cual insisto en lo mismo, porque existe la incertidumbre de no se saber si todos ellos forman parte de la máxima casa de estudios de Coahuila; pero para algunos coahuilenses tienen la percepción de que se trata de un grupo de personas radicales, y explosivos sin un objetivo definido, más que solo ir en contra de la mayoría y sin una propuesta concreta. Como tampoco tienen respeto a la imagen o concepto de autoridad por no oir lo que quisieran escuchar; puede desvirtuar un verdadero objetivo de un movimiento social.Si realmente existiera ese interés por la comunidad universitaria, estarían en estos momentos luchando y exigiendo a la Administración de López Obrador, la perdida de un poco mas de mil millones de pesos que dejó de percibir la Universidad Autónoma de Coahuila, tras el cierre de los programas académicos.Dinero que el Gobierno Federal, le debe a los verdaderos estudiantes de la UAdeC, para el crecimiento de infraestructura, es decir, el gobierno de Andrés López Obrador, dejó de mandar dinero a la universidad pública para construir más escuelas, facultades y parando aquellos programas como viajes de investigación al extranjero y/o intercambios de estudiantes, avances en la estructura, en el campo de investigación. Lo anterior significa un problema generalizado en todo el país, teniendo un impacto en el bajo índice de matriculación de México, en la educación superior.También en el gobierno de AMLO, se autorizó el recorte de presupuesto, es decir, dejaron de enviar dinero en un 90 por ciento a las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.Mientras que el Gobierno de Coahuila, cumple en tiempo y forma el recurso público destinado a la UAdeC, el Gobierno Federal, no le ha sido suficiente el recorté presupuestal a los estudios superiores del país, sino también sus participaciones están desfasadas por meses debiéndole dinero a la máxima casa de estudios de Coahuila.Protagonismo negativo (según la óptica de cada quien) mientras unos pocos cuidan los centavos, permitiendo que se les escapen los pesos, ante las decisiones tomadas en la Administración de López Obrador que incumple con su promesa de ayudar a los más necesitados o más pobres, es decir, dentro de su óptica quiere decir que los jóvenes que entran a los estudios universitarios públicos no figuran esa característica de vulnerabilidad. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México)