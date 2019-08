26 Agosto 2019 04:10:00

Puras habladas de Napito

Por lo menos en la etapa de arranque de los trabajos para recuperar los restos de los 63 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, Napoleón Gómez Urrutia ni se asomó por la Región Carbonífera. Aun en vísperas del arribo de expertos extranjeros, el dirigente del Sindicato Nacional Minero amenazó con hacerse presente y participar en la estrategia de búsqueda y recuperación de los restos humanos.



Esto último llamó la atención, pues el senador de Morena pareció desafiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ni el Sindicato ni Grupo México participarían. Quedó claro que lo dicho por Napito fue solamente eso, una ‘bravuconada’ para quedar bien con quienes todavía le creen.





Los mismos de siempre



No habrá rostros nuevos en el capítulo Coahuila del Consejo Nacional del PAN. En la elección interna de este domingo resultaron electos el regidor de Ramos Arizpe, exalcalde, exsenador y exdiputado federal, Ernesto Saro Boardman, y el excandidato a la dirigencia estatal, Mario Alberto Dávila Delgado.



También, el exdirigente estatal Bernardo González Morales y otro que se esfuerza para no quedar fuera del presupuesto, José Guillermo Anaya Llamas, excandidato a gobernador y tercer lugar en la contienda por el Senado.



Por el lado de las damas, serán consejeras nacionales la exsenadora Silvia Guadalupe Garza Galván, quien, según los propios panistas, también le tomó cariño al presupuesto; la diputada local Blanca Eppen Canales, la saltillense Eva Flores Rocha y la exdiputada federal Karla Osuna Carranco.



A los consejeros se les ratificará en el cargo en una asamblea nacional, el próximo 22 de septiembre.





No puede ser



Corrió la versión de que Hortencia Sánchez Galván viene como delegada de Morena a Coahuila, pero desde la propia dirigencia nacional la descartaron, pues los estatutos le impiden aspirar al cargo por varios motivos: primero, es originaria de Coahuila y el delegado debe ser foráneo; segundo, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional, en donde está a cargo de la Secretaría de Arte y Cultura, y se supone que no puede ser juez y parte.



Además, Hortencia Sánchez entraría en conflicto de interés, pues su hermana Miroslava, la diputada federal y anterior dirigente estatal, se encuentra en el banquillo de los acusados, en investigación por presunto desvío de recursos del partido. Ni cómo ayudarle.





Gira por Colombia



El viernes regresó de Bogotá Luis Efrén Ríos Vega. El director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos participó desde el lunes en una serie de eventos internacionales, como invitado de la Universidad Externado de Colombia y la Fundación Konrad, en el marco del periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Luis Efrén Ríos aprovechó la vuelta para suscribir acuerdos con otras universidades colombianas y conocer detalles sobre el Tribunal para La Paz, modelo internacional más relevante en la actualidad en temas de justicia transicional… Por lo visto, la AIDH ha ido ganado terreno y prestigio en América Latina por su trabajo académico.





Cónclave de gobernadores



Coahuila recibirá esta semana a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente “el Bronco independiente” Jaime Rodríguez Calderón y el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Vienen a evaluar los resultados del convenio de colaboración en materia de seguridad, junto a su colega de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.



El compromiso de acciones conjuntas, coordinadas por el Ejército Mexicano para tranquilizar la franja fronteriza que conecta a los tres estados, comprendía 45 días que están por alcanzarse, pero por lo menos del lado de Coahuila hay interés de que el acuerdo se renueve, por lo menos por un periodo similar.



La reunión será en Saltillo y también tendrán asiento los comandantes de la Sexta y Séptima Zona Militar, respectivamente los generales Enrique Covarrubias López y Carlos César Gómez López.





Que es muy cumplidor…



En la Cuarta Transformación le pusieron palomita a Reyes Flores Hurtado porque hizo la tarea en la etapa de arranque de los programas de asistencia social que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo se dio a conocer a nivel nacional que en 26 de los 31 estados, sin considerar la Ciudad de México, los superdelegados no cumplieron y en algunos casos ni siquiera empezaron con la entrega de los apoyos.



No es el caso de Coahuila, nos aseguran, en donde están en marcha programas como el de Adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Madres trabajadoras, Apoyo a personas con capacidades diferentes, Jóvenes escribiendo el futuro y Seguro de jefas de familia. Solo faltan las Tandas del bienestar, o microcréditos, becas a kínder, primarias y secundarias y créditos a empresas, esto último, por cierto y como resulta natural, es el principal reclamo de organismos del sector privado, como lo es Canacintra.





En la agenda…



En Saltillo, el evento oficial del inicio del ciclo escolar 2019-2020 estará a cargo del alcalde Manolo Jiménez y del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Es a las 10 de la mañana en la escuela Benito Juárez del fraccionamiento Europa.



El Alcalde además estará al mediodía en la firma del convenio para la certificación de restaurantes verdes y por la tarde en la entrega de apoyos escolares para alumnos de primaria y secundaria.