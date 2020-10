24 Octubre 2020 03:10:00

¿Qué ajemos?

Buen día .¿Qué –ajemos- compadre para desviar la atención ante el baño de sangre en el país por matazones, panteones y hospitales saturados por Covid-19, hambre, desempleo, enfermedades, violencia y amigos nuestros que roban a todo lo que da?, dice la vox populi que habría dicho en la Ciudad de México Lopitoz, a sus asesores.



Y explicaría; -Es que todo está bien trillado, no sé qué diablos hacer o inventar para que la gente olvide todo el cementerio por coronavirus y matazones, los hospitales llenos, pese a que les dije que una estampita resolvería todo, además que la pandemia caería como anillo al dedo.



Se cree que le dijo la Corte Real; - échate una vuelta por la Región Carbonífera de Coahuila para aparecer como héroe en el rescate de Pasta de Conchos porque el rollo de Ancira, Lozoya, etc, ya está bien choteado ya le sacaste jugo en medio de hambruna, desempleo, nuevos impuestos, pandemia, mentiras, matazones, etc.



Insólito



Entonces a la boca del lobo entró el ultraderechista Lopitoz justamente donde por sus traumas y rencores desapareció de un plumazo a partir del 19 de junio alrededor de 2 mil empleos directos en Micare y al menos 10 mil indirectos, en global aproximadamente 40 mil bocas en las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales donde viven economía ficción por los finiquitos.



Lopitoz va a Ciudad Acuña este sábado a inaugurar clínicas del IMSS e ISSSTE, pero esas inversiones provienen y las llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la tirada es buscar algo en que matar el tiempo, siempre llega con las manos vacías mientras tanto no hay obras, no hay inversión, no hay nada.



Cruje la economía



La economía está tan moribunda que hay abogados locales que están ofreciendo sus servicios en Monclova para casos de divorcios en 1500 pesos de honorarios con 3 parcialidades de 500 pesos cada proceso, pese a que anteriormente cobraban al menos 30 mil pesos, y dicen que los leguleyos ejercen un oficio que está próximo a desaparecer.



Otro conflicto social y legal se aproxima en la industria y el comercio porque muchos patrones dirán que carecen de recursos para pagar aguinaldo, pero lo más probable es que la gente va a decir que no hay problema porque lo que interesa es seguir trabajando, pero a diferencia de raza caliente del sur del país, López Obrador por eso siempre busca matar el tiempo donde haya riesgos.



El Poder Legislativo de Estados Unidos ya apuntó hacia México protestando verbalmente por la cerrazón de Lopitoz en abrir la inversión privada en el sector energético, el caso es que a Lopitoz es como si le estuvieran hablando en chino, no entiende nada.



Céspedes



El presidente en Coahuila de Morena, José Céspedes tras los resultados desfavorables en los comicios del 18 de octubre, por primera vez hizo un pronunciamiento interno ante sus camaradas y en el documento menciona que los responsables son el senador Armando Guadiana, los diputados federales Francisco Borrego, Melba Farías, Miroslava Sánchez, Diego del Bosque y el presidente nacional Alfonso Ramírez.



Lo anterior, explicó Céspedes, “por el desaseo que prevaleció en la elección de los candidatos de mayoría relativa y representación proporcional, no atribuible a los candidatos propiamente tales, sino a la dirigencia nacional a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar y a los legisladores de nuestro partido”.



Las comunidades de la Región Carbonífera están en una situación más debajo de la pobreza extrema, abunda la angustia, no hay actividad minera, y las calamidades se pasean por todas esas zonas de la entidad. Los médicos del IMSS e ISSSTE vivieron ayer su día bajo el desprecio del gobierno ultraderechista de Lopitoz.



Hasta mañana…