11 Julio 2020 03:10:00

Que cierren CDHEC

Buen Día .Es mejor que cierren Derechos Humanos, dice la gente, así habría ahorro en todo sentido; en presupuesto, tiempo y una imagen que no corresponde a la realidad porque lejos de defender a víctimas de atropellos, vejaciones y hasta robo de autoridades en agravio de la ciudadanía, terminan convirtiéndose en cómplices.



Es como el Ministerio Público, dice la gente, y es que no hay registro histórico de que en Monclova, y tal vez ni siquiera en el resto de la entidad, de policías u otras autoridades sentados en el banquillo de los acusados en un Juzgado, mucho menos en prisión, ni siquiera hacen la simulación porque Su Majestad la impunidad se impone.



Sección 303



En la Región Carbonífera dicen que en la Sección 303 de Barroterán el secretario general Sergio Ibarra mejor conocido como el Socio del Ritmo desde que empezó la cuarentena hace poco más de 3 meses se fue a resguardo domiciliario y es fecha que no ha sido llamado el suplente para que ingrese en funciones en base a lo dispuesto en el Estatuto.



Consideran que debe entrar al relevo el secretario general suplente Juan Pablo Camacho, alias El Ichú o Picachú, pero que parece que no hay intenciones de que eso suceda pese a que se olfatea que falta lana en la tesorería, lo cierto dicen, es que no había agua que se necesita para abatir la eventualidad de un incendio en esa Mina 7, eso dicen.



Que Sergio Ibarra y el tesorero Alberto Reyes se dan buena vida, total que por todos lados conflictos en los momentos más difíciles, y al menos todo fuese menos complicado si los sectores se pusieran de acuerdo y diera un pacto de unidad nacional, estatal, municipal y laboral con todas las fuerzas políticas y laborales, una tregua para salir lo mejor librados de la pandemia y recesión.

Injusticia



Ahora dicen que AHMSA venderá una pequeña peletizadora que tiene en Estados Unidos para pagar a proveedores, y la gente que trabajó durante décadas y que espera el finiquito desde hace casi 2 años está que revienta de coraje porque no hay señales de justicia, y ni siquiera con señales de humo les avisan cuándo podría haber información de la liberación de pagos.



Otro PRI



Se acercan los tiempos en que Morena tiene que renovar sus cuadros directivos pero con un padrón corrompido, y aunque esa lista fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral, el fraude está a la vista para imponer a la primera comadre Bertha Luján en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, pese a que aún cobra como presidenta del Consejo Nacional y su hija Luisa María Alcalde en la secretaria de Trabajo.



¡Qué bonita familia!, la mafia del poder, y en el caso de Coahuila los PRIANISTAS de Morena es el único que aún no elige aún candidatos a diputaciones locales y no lo han hecho porque lo están dejando al cuarto para las doce para que después de imponer de dedazo a un ricachón del PRIAN, no habrá chance de que la militancia impugne.



Hay militantes de infantería que afirman que en caso que un prianista ricachón lo cual es la regla más que la excepción resulte designado en el distrito 6 de Monclova como candidato a legislador por Morena, de inmediato se alzarán en protesta tomando la sede del partido donde la máxima autoridad interna en Coahuila es doña Tencha Sánchez.



Y dice la gente; extremo cuidado con eso de las cantinas y es que los parroquianos ahí escupen, estornudan, tosen y fuman de tal forma que con esto del coronavirus es de alto riesgo porque las bacterias quedan en las mesas y en la barra, entonces llega alguien y si se embarra las manos del veneno ya valió, además qué necesidad.



Hasta mañana