18 Enero 2020 04:10:00

Qué desastre

Un desastre la organización del evento de la Asociación Nacional de Legisladadores. Y no leyó usted mal, así estaba escrito en una lona que colocaron detrás de los diputados federales de la 4T, entre los que estaba Melba Farías Zambrano.



Eran algunos cinco o seis morenistas que se quieren poner la capa de héroe para recobrar la dignidad y la grandeza de Coahuila.



Ahí doña Melba habló de más.



Criticó a aquellos que han traicionado a partidos políticos, claro, habla de otros, no de los que eran priístas y de un día para otro se fueron a Morena, como ella misma.



Se lanzó sobre los que anteponen sus intereses personales y también se refería a los de otros organismos políticos, no a los de Morena y muchos menos a Claudia Garza del Toro que ha transformado su forma de vida.



CAJA CHINA



El líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, lanzó ayer la primera caja china del 2020.



En medio de duros cuestionamientos por el desastre que resultó el Insabi y las amenazas contra los gobernadores que no quieran apoyarlo, el presidente de México se sacó de la manga una rifa.



Y no es cualquier cosa lo que estaría en juego.



Se trata de rifar el avión presidencial, ese que tiene en venta y que no ha podido vender.



El boleto no es nada caro, 500 pesos nada más, una ganga.



El tema de ayer fue la rifa con la destrozaron a López Obrador que después del anuncio se escondió en su gruesa caparazón para soportar la andanada de críticas.



LOS GALENOS



En Ciudad Frontera la militancia del PAN ve sólo a dos como los posibles candidatos a diputado local por el VI Distrito.



Los dos médicos de profesión: Mario Dávila y Cutberto Solís.



Ambos ex alcaldes de la ciudad del riel y los panistas ven en cualquiera de los dos el triunfo seguro.



Pero sucede que Dávila es miembro activo de Monclova y Cutberto está expulsado de Acción Nacional.



Pero nada es imposible, lo único que podría detener a Mario es su intención de jubilarse del IMSS.



Con Solís sería cuestión de que firmen un grupo de panistas y con eso logra meterse a la pelea.



Para los de Frontera no hay más, tiene que ser uno de los dos galenos.



MARIO MÁS CERCA



Y tal vez Mario esté más cerca de hacerse de la candidatura.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero ayer tuvo encerrona con Alfredo Paredes.



Le toca al alcalde de Monclova definir quiénes serán los candidatos.



Dicen los que saben que el tema de la candidatura fue de lo que hablaron.



LA FIESTA



La crema y nata se reunió ayer en Saltillo para el cumpleaños del empresario Héctor Martínez.



El gran evento fue en la casa del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez.



Anote entre los presentes al mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme, al secretario de Gobierno, José María “Chema” Fraustro Siller y al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.



De Monclova uno de los invitados fue Jorge Williamson.



También había entre los comensales morenistas, como Armando Guadiana.



PRODUCTORES



Para este año todos los productores pecuarios tienen la obligación de revalidar su fierro de herrar en años con terminación cero y cinco, para continuar manteniendo la vigencia del mismo de acuerdo a como lo marca la Ley de Fomento Ganadero.



De ahí pues que el secretario de Desarrollo Rural en la entidad, José Luis Flores Méndez, dice que esta revalidación garantiza la propiedad del ganado, además de ser un requisito imprescindible para obtener apoyos, por lo que se invita a que los productores acudan a las Direcciones de Desarrollo Rural de la Presidencia Municipal donde se ubica su predio para realizar el trámite correspondiente.