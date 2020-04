30 Abril 2020 04:09:00

Que el sacrificio no sea en vano

Primero, hay que reconocer que las medidas implementadas por los gobiernos estatal y municipal en Coahuila, pese a los sacrificios que implican, han resultado.



Salvo el brote en Monclova, el epicentro mismo de la pandemia en el estado, con sus 205 casos y 22 fallecimientos, hasta el corte del mediodía del miércoles, en el resto de la entidad se ha logrado contener la expansión del coronvirus y eso gracias a que la mayoría –que no todos desgraciadamente– de los ciudadanos han acatado las medidas de distanciamiento social, ya sea por voluntad y conciencia, u obligados por las circunstancias.



Pero viene una etapa crítica, la primera quincena de mayo y en la que se habrán de aplicar medidas aún más drásticas como el cierre total de comercios y la paralización al 100% de todas las actividades no esenciales.



Las autoridades saben que deben apretar aún más para mantener las cosas en el ritmo actual que, con el debido respeto a las desgracias personales, simple y llanamente han funcionado.



Sí, el anticiparse con algunas medidas de la Fase 3 resultó positivo para evitar, hasta el momento, el horror que significaría que el Sistema de Salud se viera rebasado por los contagios y eventuales defunciones masivas.



Así que, ni hablar, no queda de otra más que asumir que vienen 15 días aún más difíciles y que depende de todos el que esta etapa no se prolongue.



Hay que tener claro que con todos los asegunes que guste y mande se ha logrado contener la expansión del coronavirus. Hay que seguir así para que el sacrificio que ha significado el distanciamiento social hasta el momento no sea en vano.