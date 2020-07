14 Julio 2020 04:10:00

Qué feo se llevan

Qué bueno que las reuniones de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia son virtuales, si no, en la de este lunes hubiera corrido sangre. De ese tamaño estuvo el agarrón entre los magistrados Luis Efrén Ríos Vega y Juan José Yáñez Arreola, este último presidente del organismo.



Al interior del Poder Judicial queda claro que Luis Efrén y Juanjo se llevan feo, pero habían procurado mantener el pleito debajo del mallete.



Luis Efrén se queja de un bloque sistemático de parte de su colega para liberar proyectos de sentencia y lo acusó de “irresponsable”, pero si algo incomoda al exabogado del PRI es precisamente que le digan eso.





No todo es riña



Pero en el Poder Judicial del Estado no todo es dimes y diretes entre magistrados. Afortunadamente hay una agenda de trabajo vigente que se marca desde la presidencia a cargo de Miguel Felipe Mery Ayup.



Y mientras Yáñez Arreola y Ríos Vega dejan ver afición por la riña, la institución trabaja en temas como el buzón electrónico para recibir demandas y promociones en los distintos juzgados y tribunales.





Ni amigos, ni nada



Aunque ya no son amigos, ni nada, Armando Guadiana Tijerina presumió una taza con la imagen en caricatura de Andrés Manuel López Obrador.



Dejó ver que se mantiene en Morena y según esto la foto fue justo antes de una reunión con el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Lo que el senador no dijo es si el zacatecano lo mandó llamar para pedirle cuentas sobre golpes por debajo de la mesa que le ha dado, o bien, él bajó bandera al ver que su candidata Yeidckol Polevnsky, investigada por desfalco millonario, no tiene posibilidades de regresar a la dirigencia.





Víctimas del Covid.-19



Procuradora, rector y alcaldesa, víctimas de contagio.



Reapareció en Twitter, luego de casi un año de ausencia, la titular de la Pronnif, Leticia Sánchez, y lo hizo para dar a conocer que se encuentra en aislamiento domiciliario luego de resultar positiva a la prueba de Covid-19. En las mismas anda Óscar López Elizondo, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.



Matilde Estrada Torres, “Maty”, para sus fans, para más señas alcaldesa de Guerrero, se sumó a la estadística como otra víctima de coronavirus. En todos los casos, los afectados aseguran que se encuentran fuera de peligro.





¿Estará listo?



El que sigue en recuperación, aunque todavía no fuera de peligro, es Raúl Sifuentes. Permanece en hospitalización, de hecho intubado, aunque este lunes salió del coma al que fue inducido para que tratara de resistir mientras se le administraba el tratamiento médico correspondiente.



Va bien, nos aseguran, pero el otrora poderoso titular de la Secretaría de Gobierno difícilmente estará en condiciones para antes del arranque de las campañas electorales para renovar el Palacio de Coss.



El expriista y ahora dirigente de MC en Coahuila deberá entrar a la etapa de recuperación.





Habrá novedades



Este martes habrá novedades en el tema de la reactivación económica de la Región Carbonífera, con la reactivación de los contratos de compraventa de carbón para la CFE.



Los detalles los darán de manera virtual Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía; Norma Morales Campos, coordinadora de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos; Miguel López, de Administración y Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa, estos últimos de la paraestatal.





Handicap para candidatos



Entre los 20 alcaldes mejor calificados de Mexico y el número uno de Coahuila apareció Manolo Jiménez Salinas en la última encuesta que dio a conocer Consulta Mitofsky. Manolo y el gobernador Miguel Riquelme tienen calificación muy positiva por parte de la ciudadanía, lo que representa un handicap a favor para los candidatos priistas de Saltillo y Coahuila que buscan el Congreso local.



La aceptación ciudadana de los dos es muy alta, incluso con más de 10 puntos arriba de la que tiene AMLO, la cual desciende cada vez más. El manejo de la contingencia por el Covid-19 y la seguridad pública pesan en la medición.