17 Marzo 2020 04:08:00

¿Qué hacer en la cuarentena?

Ya van 82 infectados por coronavirus en México, según las cifras oficiales por supuesto, y todo pinta para que el número se multiplique en los próximos días. Pero al frente de la nación está Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podría salir mal?



Aunque el Gobierno ha hecho todo lo posible para ocultar la gravedad del problema, la realidad es que ya no hay manera de seguir negando lo que es evidente en todo el mundo: la cosa está pa’ llorar. No podemos tomarnos a la ligera que hoy toda Europa cierra sus fronteras, que en Italia van más de 2 mil muertos, que en España la vida está completamente paralizada, que Canadá prohibió la entrada de todos los extranjeros y que Estados Unidos también canceló los vuelos procedentes, sobre todo, de Europa. Vaya, hasta el infeliz de Nayib Bukele, el Presidente salvadoreño, ordenó el cierre de sus fronteras pese a que no tiene más que un caso confirmado. ¿Y en México? López Obrador se pasea por Guerrero abrazando gente, besando niños y saludando a todos de mano... justo lo que la Secretaría de Salud dice que no debemos hacer. Pero, bueno, allá el Presidente y sus creencias de que el manto divino lo protege y nada malo le sucederá.



Olvidémonos un rato de ese señor y mejor concentrémonos en lo importante: en nosotros. Lo primero es saber qué sí y qué no podemos hacer ahora que se decrete oficialmente la cuarentena, que llevará por nombre “etapa de distanciamiento social”. O lo que es lo mismo: juntos, pero no revueltos y mucho menos pegados. Según la recomendación de expertos en salud, debes evitar: reuniones en grupo, así que nada de dominó con los cuates el jueves por la noche; conciertos, ¿estás oyendo inútil Claudia Sheinbaum?; teatros (no incluye los teatros que te hace tu pareja); eventos deportivos (de todas maneras ni tu equipo ni el mío van a ser campeones, es más: este año que el Cruz Azul podría coronarse, se va a suspender el torneo); centros comerciales (¡bendito sea el cielo!); gimnasio (de todas manera ni vas, así que ya tienes pretexto); visitas en casa (sorry, suegrita, nos vemos el próximo año); ¡transporte público! (eso sí que va a estar difícil).



Con lo que se debe tener precaución: supermercados (sobre todo si piensas comprar papel de baño como para un ejército); comida para llevar (no entiendo por qué y me preocupa quedarme sin mis tacos del Chupacabras); farmacias (supongo que por tanto enfermo que va); iglesias (¡ni voy!); viajes (no tengo dinero para quedarme, mucho menos tengo para irme).



Lo que dicen estos expertos que es seguro es: hacer caminatas (pero si no puede ir a parque, ¿dónde diablos?); jardinería (la única tierra que tengo es la de las uñas); limpiar tu casa (bueno, eso lo deberías hacer siempre, marranín); leer un buen libro (o sea que no debes de leer alguno de AMLO); escuchar música (excepto las canciones de la esposa de AMLO); cocinar (pobre de mi familia); jugar en familia (pobre de mí); ver series y películas (esto último me parece que ya fue de relleno, pero, bueno, lo incluyo).



Esto no lo dicen los expertos, pero sí lo digo yo. Si quieres salvarte de morir por el coronavirus sigue estos tres sencillos pasos:



1.- No le creas nada a los mensajes por Whatsapp.



2.- Recuerda que tu tía la hipocondriaca no sabe más que los doctores.



3.- De todo lo que haga López Obrador... ¡haz lo contrario!