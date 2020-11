29 Noviembre 2020 03:10:00

¿Qué hay en el maletín?

Buen día .La duda que tiene la comunidad monclovense ante la inminente transición en el Consejo de Administración de Altos Hornos de México donde Julio Villarreal ocuparía el asiento que dejará Alonso Ancira es; ¿qué contiene realmente el portafolio del regiomontano?, y es que múltiples voces auguran que su llegada a Monclova no será una panacea.



La proveeduría espera que se produzca un enfoque social con preferencia a la economía de Monclova donde de este sector dependen muchos empleos, lo mismo que los trabajadores el refrendo en las prestaciones contractuales porque esas personas no son ningunos seres angelicales, es parte de la oligarquía dominante en este sexenio el poder político y financiero más unidos que nunca, ahora más reducido.



Lo más probable es que en cualquier momento Alonso Ancira sea notificado en la prisión española, que “pa´fuera con todo y chivas” regresa entonces a Monclova por última ocasión para preparar maletas, y reemplazado enseguida por el líder de Grupo Villacero, pero dicen los trabajadores que lo que les preocupa es el plan de negocios y la proyección de los regiomontanos y su política de trato laboral.



Opacidad de Ternium



El aspecto social hacia la comunidad, y ahí está el ejemplo de la firma ítalo-argentina Ternium que ni un tambo para depositar basura ha entregado a la población monclovense, como tampoco el antecesor Industrias Monterrey S.A. (IMSA) al que absorbió a través de la compra de la totalidad de sus instalaciones como también a Hojalata y Lámina (HYLSA).



Tampoco ha sido tema de observación cuánto y cómo paga Ternium sus impuestos al municipio o solamente que haya –cachetaditas- en lo particular, aunque por supuesto que la diferencia en lo predial hay una diferencia abismal, sin embargo, hay opacidad, la misma opacidad de Ternium en su relación laboral con sus trabajadores que laboran en lo que fue la galvanizadora.



Reabre la JLCA



Después de 1 mes de operar a su mínima capacidad con únicamente 5 de 30 empleados y funcionarios debido al incremento en contagios de coronavirus, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reanuda sus actividades normales el 30 de noviembre con la totalidad de su personal y medidas sanitarias de prevención contra la pandemia a efecto de inhibir riesgos.



“Reiniciamos actividades con medidas sanitarias a partir del lunes, audiencias programadas con cita para convenios dentro y fuera de juicio y todo el personal”, reveló Ricardo Aguirre Cuellar, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al ser entrevistado sobre el particular.



Sin embargo, la dependencia trabajará normalmente 15 días porque enseguida corresponde al personal regresar a casa nuevamente lo mismo que todas las dependencias estatales y municipales por el período vacacional navideño-



Adiós a la pandemia



Que ya va a pasar la pandemia, dice Lopitoz en tanto las estadísticas de contagios y defunciones son escalofriantes, un hombre que a duras penas terminó la preparatoria y egresado después de 30 años de la universidad, que jamás ha trabajado en su vida, ahora es experto epidemiología como no tiene qué hacer, así se la ha pasado todo el año.



Armando Guadiana al parecer quiere probarse como candidato externo de Morena a la Presidencia Municipal de Saltillo, y posteriormente en 2023 postularse por ese mismo partido político a la gubernatura, y dicen que sería externo porque no es miembro activo del partido, no está afiliado porque proviene del PRI y desde hace varios años está cerrada la afiliación.



Es un hecho que será postulado, a todos los partidos políticos les interesa postular millonarios porque así no agotan el presupuesto en gastos de campaña, de tal forma que así les queda más presupuesto para robar y maquillar los egresos e intentar engañar a las autoridades electorales.



Hasta mañana