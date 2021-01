30 Enero 2021 03:10:00

Que le bajen a sus campañas políticas

En la irresponsabilidad incurren algunos funcionarios, quienes no le bajan a su contacto con las personas, aunque digan que extreman precauciones.



En algunos partidos, aspirantes a alcaldes y diputados federales andan en eventos públicos, sostienen pláticas con personas y las saludan aunque sea con el puño y eso es un riesgo.



Muchos políticos se han contagiado, y el caso más reciente es el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila Salvador Hernández Vélez, quien anda en campaña por la reelección en todas las facultades de la universidad a lo largo del Estado y pues dio positivo a Covid y permanece hospitalizado en Saltillo, lamentablemente por complicaciones.



Un día antes de ser diagnosticado estuvo de gira por Monclova, por lo que directivos de las escuelas y estudiantes ya son sometidos a la prueba para detectar si hay posibles contagios.



Lo malo es que si se contagiaron andarán arriesgando a sus familiares y amigos.



Y es que resulta incongruente que por un lado las autoridades de todos los niveles y en todas las dependencias, hagan el llamado a quedarse en casa y por otro hagan sus reuniones o sus eventos y convoquen a algunos ciudadanos.



O te quedas en casa o te sales de tu casa, pero no sólo cuando a ellos les convenga, ya no deben hacer ninguna aparición pública o que la hagan solos, menos deben andar en campaña aunque sea con cinco o 10 personas, el riesgo es riesgo, aunque platiques con uno solo y aunque traigas el cubrebocas.



Y es que varios alcaldes, regidores, directores, diputados, secretarios de Estado, han salido positivos al Covid y se enteran mientras estaán o acaban de llegar de eventos públicos, aunque sea con pocas personas.



Ojalá que la aparición del Rector en esos actos en las facultades de la UAC no deje consecuencias lamentables entre maestros y estudiantes, que de entrada tampoco debieron ir.



¿Serán cuentas alegres?...



El presidente López Obrador dio ayer un mensaje a la Nación y dijo que todavía tiene Covid-19, pero que va recuperándose bien.



Y qué bueno que está bien, pero fue un dicurso muy inteligente, desde el momento en que describió todo lo que ha hecho para que lleguen las vacunas a México y dijo que llegaran para febrero y marzo como 6 millones más y que con eso se va a completar a vacunar a todos los adultos del país.



Al final cerró con un mensaje de amor y paz, diciendo que nos quiere mucho a todos, que vamos a salir, que vamos a ser felices y que él está haciendo todo lo humanamente posible para que nadie muera.



Pues será verdad o no, el poder de convencimiento del Presidente ya lo quisiera cualquier político.



Todos a registrarse en el PAN...



Aunque ahorita ya ni llorar es bueno, a los panistas no les está gustando mucho algunos puntitos de la convocatoria para el registro de candidatos a regidores y síndicos.



Y es que es muy claro el punto donde se lanza la invitación a militantes del PAN y a la ciudadanía en general.



Así que ya han empezado a salir nombres de personas que no son panistas como don Hilario Pérez Collazo del PT y Olga Noriega del Valle del PRI y les guste o no, así lo decidió el partido y muy seguro irán en la planilla albiazul.



Así lo decidieron sus líderes estatales, a lo mejor porque no hay panistas preparados para ocupar regidurías o será por estrategia, vaya usted a saber.