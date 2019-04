16 Abril 2019 04:06:00

Que necesidad

Primero, una frase que se atribuye al secretario de propaganda del Partido nazi y luego del Tercer Reich, Joseph Gobbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.”



Esto viene a colación por lo inconveniente, por decir lo menos, que resulta la ligereza con la que el Presidente comparte cifras en sus maratónicas y repetitivas conferencias mañaneras. Resulta que el viernes soltó otra vez, una de “sus verdades”, de esas que no coinciden con la realidad: dijo que la incidencia de homicidios en el país está a la baja. La cuestión es que no es cierto.



Según información oficial del Gobierno federal, específicamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 el promedio diario de homicidios en el país fue de 91.2 casos (poco más de 2 mil 700 por mes). Pero el promedio en diciembre de 2018, y enero y febrero de 2019, es de 94.7 casos diarios, más de 2 mil 800 por mes.



La reflexión sería que nadie espera que en cinco meses se logre abatir un fenómeno tan enraizado en la sociedad mexicana como lo es la violencia, y que resulta hasta ofensivo que se manipulen cifras en algo tan delicado como lo es la incidencia de homicidios que sufre el país.



Por cierto, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, confrontó al Presidente con este tema, pero él, a diferencia de los periodistas que trabajan en medios nacionales, no recibió por respuesta presidencial la tan traída y llevada frase de descalificación de que es prensa fifí, que es un instrumento de los conservadores y esas cosas con las que el Mandatario congela cualquier tema que no es de su agrado.



En fin, la médula del asunto es que la realidad se impone y lo que hoy nos debería preocupar es que el hombre que decide qué es correcto y qué no, sobre lo que sea, diga cosas sin sustento. Cabría recordarle que la realidad no se amolda a la voluntad, ni siquiera a la suya, y que no basta con decir algo, así sea mil veces, para que se convierta en verdad.



Y como posdata: Si usted cree que expresar preocupación por la manipulación de datos del Presidente es operar en contra de la 4T, entonces usted no es un ciudadano, usted es un discípulo incondicional de AMLO, y allá usted y lo que ha decidido creer con fe ciega.