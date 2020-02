27 Febrero 2020 04:08:00

Que nos lleve el coronavirus

En Italia se pusieron las pilas, aplicaron revisiones más rigurosas y descubrieron que cientos de personas estaban infectadas con el temible coronavirus. En Estados Unidos el mismísimo Donald Trump anunció la creación de un equipo especial para enfrentar al coronavirus, el cual estará encabezado por el Presidente y tendrá un presupuesto de 8 mil millones de dólares. ¿Y en México? Acá dice el Gobierno que no nos preocupemos: que no pasa naaada.



Seguramente en la primaria, alguna vez la maestra te dijo: “Cierra los ojos y pon tu mente en blanco, no pienses en nada”. Y en ese momento empezabas a pensar y pensar y pensar cómo diablos le podías hacer para no pensar en nada, porque es imposible poner la mente en blanco, pues ni que fuera una pared para pintarla. Y aunque fuera una pared, estarías pensando en cómo pintarla de blanco. ¿O no? Bueno, pues algo similar me pasa cuando alguien me dice: “No te preocupes”. ¿Cómo que no me preocupe? ¿De qué me tengo que preocupar? Yo no estaba preocupado y ahora estoy tratando de adivinar de qué no debería preocuparme, aunque evidentemente es algo muy preocupante. Y eso es lo que está pasando con el coronavirus en México: el presidente Andrés Manuel López Obrador y su fabuloso equipo de floreros con corbata, no parecen darse cuenta del tamaño del problema que va a ser el coronavirus cuando llegue a México. Porque una cosa es segura: va a llegar... si no es que ya está aquí entre nosotros. Voltea a ver al de al lado. ¿Tiene los ojos rasgados? ¿Le moquea la nariz? ¿Tiene cara de dolor de cabeza? ¿Estornudó? ¡¡¡Corre!!! Ojalá no pase en nuestro país, pero los videos que han podido filtrarse desde China son alarmantes: se ve a la gente caminando por la calle y, de pronto, ¡pum!, caen fulminados por el cochino virus. Así, como si los desconectaran de la corriente eléctrica. ¿Estamos preparados para enfrentar al coronavirus? Visto lo que ha pasado, por ejemplo, con las medicinas para el cáncer o el abastecimiento de equipo en los hospitales públicos, es evidente que Cepillín nos ha trasladado de un lugar a otro, o lo que es lo mismo: ya nos cargó el payaso.



Porque, a ver, olvídate de por quién votaste y si te cae bien el amado líder cabecita de algodón. Dime: ¿qué ha hecho bien este Gobierno? Se lanzó contra el huachicol y causó un desastre. Quiso acabar con la corrupción y nos quedamos sin aeropuerto. Prometieron hacer eficientes las compras de medicamentos y no hay ni gasas en los hospitales. Dijeron que iban a pacificar el país y el año pasado se rompió el récord de asesinatos. Nos juraron que eran diferentes a los anteriores y ahí sí cumplieron, porque salieron peores. Ahora te pregunto: ¿este Gobierno es el que nos va a salvar del coronavirus? Si te dijeran que tu familia está en riesgo de enfermarse, ¿te pondrías en manos del Gobierno de AMLO para que no te pasara nada? Pues yo tampoco. Hoy la Secretaría de Salud dará a conocer si uno de los casos sospechosos está o no realmente infectado del coronavirus. Hasta donde se sabe, sí, en efecto, el coronavirus está entre nosotros.



Y qué bueno que llega a tiempo para acabar con nosotros, porque justo ahora Morena pretende matar a la democracia. Resulta que un tal John Ackerman, que es porrista del Gobierno y esposo de la secretaria de la Función Pública, será uno de los encargados de palomear a los nuevos consejeros del INE. Más que una burla, es una auténtica mentada. ¡Ya, Virgencita, que nos lleve el coronavirus!