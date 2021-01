29 Enero 2021 04:10:00

¡Qué oso, don Mario!

En cuestión de horas, Mario Ricardo Hernández del Bosque se convirtió de candidato único de Morena a la Alcaldía de Ramos Arizpe, a candidato “fake”. Resulta que por la mañana se autoorganizó rueda de prensa para anunciar su nominación y asegurar que los astros se le acomodaron, cuando en realidad, en el partido de moda todavía no toman la decisión, y en el mejor de los casos, ni siquiera lo consideran en la última terna.



El caso es que a media tarde circuló un oficio de la dirigencia morenista para desmentir lo dicho en la rueda de prensa matutina y aclarar que ni siquiera está invitado a la contienda interna. ¡Qué oso!



¿A poco muy solicitado?



El que dice que le andan rogando, pero nomás no lo convencen para ser candidato, es el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez, mejor conocido como el HH, quien asegura que se reunió con dirigentes de Morena para ver la posibilidad de candidatearlo para Alcalde de Ramos Arizpe.



Pero, fiel al estilo de jugarse las contras, según él no lo convenció la ruptura al interior de Morena, además de que le dijeron que no traen “con queso las enchiladas”, es decir, quieren hacer campaña sin invertirle.



Al HH se le olvidan varias cosas. Una, que ni en su partido de origen, el PAN, lo quisieron proponer como candidato. Dos, que mientras se levantaba el cuello ante los reporteros diciendo que no quiso, una de las tribus de Morena presentaba a Mario Ricardo Hernández como su abanderado. Y tres, que en política nada es casualidad y si no se le ha hecho ser Alcalde de Ramos Arizpe, por algo será. ¡Imagínense! Por lo pronto, tanto al HH como a Mario Ricardo, les comieron el mandado.



Más de 5 millones



Muy cuidado el expediente de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Jesús Homero Flores Mier, para garantizar que el exdirigente de la sección 5 del SNTE, José Luis “N”, pise la cárcel, como ocurrió este jueves por la tarde.



La investigación fue puntual y los pecados del exdirigente magisterial no son para menos: sustracción, ocultamiento, alteración, disimulo o afectación de información, o documentación oficial o resguardada, además de Peculado y Ejercicio Ilegal de Atribuciones y Facultades, en su modalidad de Colocación de fondos realizados ilegalmente, todo, por una suma que rebasa los 5 millones de pesos. Por lo pronto, se está haciendo justicia a los profes.



La última travesura



Raúl Vera López no se quiso ir de la Diócesis de Saltillo sin la última travesura y, en cuestión de horas, y en la víspera a entregar el báculo a monseñor Hilario González García, ordenó por lo menos 10 cambios de adscripción para igual número de párrocos en los distintos municipios que comprende la demarcación.



Los sacerdotes advirtieron que se trata del último pataleo de quien este mediodía dejará la titularidad de la Diócesis local, motivada seguramente por el hígado. El caso es que, como la orden para aplicar los cambios vino en las horas previas a la llegada de don Hilario, los párrocos tantearon el terreno y la mayoría ni siquiera se movió. Total, ya cuando el nuevo Obispo se instale en el cargo, habrá tiempo suficiente para ponerlo al tanto de esta y todas las ocurrencias de don Raúl y su asesora, la señora Jacqueline Campbell.



¿Arranque terso?



Aunque el arranque de la 62 Legislatura local, que encabeza el lagunero Eduardo Olmos Castro, parecía terso, organizado y dentro de un marco de trabajo, se asomaron los primeros signos de que no todo es miel sobre hojuelas.



Resulta que una de las legisladoras que empezó a dar de qué hablar es la priista Martha Loera Arámbula, quien, nos comentan, se había tardado en empezar a despacharse con la cuchara grande, mangonear a sus compañeras, sobre todo a las originarias de otras regiones del estado, y hacer ruido para tratar de figurar, pero, eso sí, no precisamente por trabajo.



La misma enjundia



El caso es que Martha Loera, quien, por cierto, en campaña cambió tres veces de coordinador, pues ninguno le aguantó el genio, quedó muy mal parada cuando utilizó la tribuna legislativa para defender a “los Moreira” y advertir que, cualquiera que hable de ellos, “se lave la boca antes”.



Fue tanta su enjundia durante la última sesión, que varios se preguntaron por qué no hizo lo mismo cuando, en la sesión de instalación, de la Legislatura, ni pío dijo a favor del gobernador Miguel Ángel Riquelme cuando el diputado panista que se quedó en el pasado, Rodolfo Walss Aurioles, en pleno modo merolico se le fue encima para cuestionarlo. Está raro, ¿no?



En recorridos



Quien se dejó ver en recorridos por colonias del Distrito 14 de Saltillo es la diputada María Bárbara Cepeda. La legisladora priista, nos comentan, regresó para agradecer el voto en los pasados comicios.



María Bárbara también se mantiene activa en diversos sectores. Hace días estuvo con representantes de la Coparmex y con jóvenes deportistas.