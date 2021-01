26 Enero 2021 03:10:00

Que paguen los Moreira

Buen día .Coahuila prevé destinar 300 millones de pesos para adquisición de la vacuna contra la Covid-19, cantidad pírrica frente a la robadera durante el lapso 2005 a 2017 por 36 mil millones de pesos, deuda que ya trepó según expertos a 40 mil millones de pesos, y desde 2011 han sido pagados a los bancos tan solo por concepto de intereses 30 mil millones de pesos, pero no baja ni un peso.



Es más, esos 300 millones de pesos, es también coloquialmente una baba de perico frente a las imputaciones de 500 millones de pesos en pagos a compañías “fantasma” contra la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis solapada por Rubén Moreira quien descaradamente pretende reelección de diputado federal.



Lunes negro



Lunes negro en oscuro laberinto donde todos los caminos conducen al desempleo, ayer finalmente se consumó el cierre definitivo de la Planta Lavadora de Carbón 1 de Minera del Norte de Altos Hornos de México, de tal forma que 200 sindicalizados perdieron el empleo, más los empleados de confianza suman entonces 250 plazas eliminadas en Palaú y sitios aledaños.



Lo anterior, sin incluir los empleos indirectos como proveedores comerciales, prestadores de bienes y servicios, en general, en medio de un tsunami cada vez más agresivo que arrasa con empleos, salud y vidas.



Servidores de la Corrupción



Bien vacunados contra la Covid-19 están los Servidores de la Corrupción, la idea gubernamental federal es dejarlos bien listos para circular en la calle en tiempos electorales igual que el PRI repartiendo refrescos, fritos y 100 pesos antes y durante los comicios del 6 de junio para llevar a cabo el fraude electoral, en eso tienen amplia experiencia.



Tan así es que el ex presidente del PAN en Coahuila, Reyes Flores Hurtado quien ahora firma y cobra como delegado en Coahuila del Gobierno Federal presumiendo morenismo cuando ni siquiera está afiliado porque proviene del panismo, enfrenta denuncia ante la Fiscalía General de la República por acarreo de militantes de Morena a un evento interno del partido el 24 de octubre de 2019.



La congelada carpeta de investigación contra Reyes Flores tiene el registro FED/COAH/SALT/0001035/2019; en base a la denuncia colocada por los propios morenistas encabezados por Jaime Muza Bernal, y Javier Plata Villarreal quienes en la querella describieron el acarreo de militantes de Morena a un evento interno pese a que los acarreados ni siquiera sabían de qué se trataba el show.



El caso es que Trinity Monclova sigue recortando puestos de trabajo, ayer se anunció que aproximadamente otros 250 van hacia afuera, esto adicional a los 350 que salieron a inicios de año, y los afectados lo primero que piensan es en emigrar a otras latitudes, pero todo se complica por la pandemia.



Lear Corporation



Eso no es nada, ya agarró vuelo el plan de despidos en Lear Corporation donde están saliendo los primeros de ese centro laboral y aproximadamente dentro de un par de meses habrán perdido el empleo alrededor de 850 personas en forma directa, más los indirectos.



A Lopitoz nada le cuesta agilizar el papeleo para que Alonso Ancira salga de prisión en España porque tanto Villacero como AHMSA ya dijeron que van a acceder a pagar los 200 millones de dólares, hay convenios, a la acerera local se le acaba el oxígeno, colocando en situación de extremo riesgo la existencia de decenas de miles de personas que directa e indirectamente dependen económicamente en múltiples regiones.



En medidas para reducir la propagación de la pandemia que diariamente arrecia, las secciones 147 y 288 del Sindicato Nacional Democrático sanitizaron ayer sus respectivas instalaciones, y prevenir así que el virus pueda ingresar al organismo de trabajadores agremiados con las correspondientes consecuencias, las mismas medidas continúan al interior de la factoría, lo mismo que todos los centros laborales.



