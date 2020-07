06 Julio 2020 03:00:00

Que paguen

LA LIGA MEXICANA de Beisbol, que acaba de cumplir 95 años, no puede ni debe de seguir en pañales, porque no es justo que sea un buen espectáculo que millones de mexicanos lo vemos en 16 plazas de la Liga Mexicana de Beisbol y 10 en la Liga Mexicana del Pacifico, por lo que son 25 ciudades que disfrutan del mismo.



HASTA DONDE TENGO entendido solamente en la Liga Mexicana del Pacifico hay un convenio con una empresa de televisión de paga, en donde esta ultima empresa entrega una cantidad de dinero, no sea que tan fuerte sea, para tener la exclusividad de trasmitir los encuentros durante toda la temporada.



DICHA EMPRESA QUE tiene su sede en la ciudad de Guadalajara y aunque parezca raro, la sede de la Liga Mexicana del Pacifico también tiene su sede en esa misma perla del occidente, pero al parecer a partir de esta temporada iba a cambiar de empresa, por lo que no habría problemas para jugar a puerta cerrada, porque hay ganancias para el equipo y la televisora.



ESTE CONVENIO NO existe en la Liga Mexicana de Beisbol, porque en cada plaza se trasmite tanto en radio como en televisión, pero ninguna empresa televisora o de radio paga, tengo entendido que hay un intercambio, en donde el único ganador, asi lo veo yo, es el concesionario de televisión o de radio.



AHORA HABRÁ QUE analizar como se puede dar el gana-gana, que la verdad no esta muy complicado y hay varias alternativas que los dueños de los equipos pueden aprovechar, en franco convenio con los dueños de las empresas de radio y televisión en cada plaza, hablando de las 16 plazas de la Liga Mexicana de Beisbol.



MIRE USTED SI ambas partes se conjuntan en una sola idea, podrá haber convenio, y ahí le va un ejemplo, la transmisión de cada encuentros debe dividirse entre televisora y equipo, la parte alta de cada entrada todos los comerciales serán para el equipo, por lo que deberá ampliar su plan de publicidad, en donde no solo incluyan el logro en el informe del equipo.



TAMBIÉN EN LAS bardas, y por supuesto un comercial en la televisora, mientras que el propietario de la televisora deberá de tener derecho a comercializar la parte baja de cada entrada, y así el que mejor venda será el mejor ganador, que obtendrá mejores ganancias.



EL EQUIPO PARA obtener mejores utilidades, deberá de promocionar a sus peloteros que acudan a sesiones fotografías, firma de autógrafos, visitar a los comercios y entrevistas con la gente, lo cual deberán de aprovechar.



LA OTRA OPCIÓN, es que en convenio con la televisora vendan la imagen de cada encuentro, tal y como lo hizo o lo hace en su mejor momento los Tigres y Rayados de Monterrey, y si los aficionados quieren ver el juego tienen que pagar por verlo, contratando toda la temporada o solo una serie completa.



ASI LA REPARTICIÓN de ganancias será entre dueños de las televisoras y los dueños de los equipos y habrá mas oportunidad de tener mejores ganancias, resultara mas atractivo tanto ver por tv el juego o acudir al estadio, en donde a través de la transmisión del juego presentaran los atractivos que tiene ir a cada juego.



YO CREO QUE este tipo de ideas deberá de ser analizadas y no solo dejarlas en ideas para que la Liga Mexicana de Beisbol avance y se vaya haciendo codiciada por todo mundo, esto ya no puede esperar mas y la directiva de la Liga, como los dueños de cada equipo, van a tener mucho trabajo para analizar y llegar a conclusiones que dejen mejor cimentada a la LMB para el próximo año.



NOSOTROS VAMOS A continuar con el tema, para exponer ideas que en este momento son de suma importancia.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.