22 Marzo 2020 04:05:00

¿Qué pasa en la Cámara de Diputados ante el Covid-19?

Amigas y amigos, el domingo pasado mencionaba la importancia de guardar los cuidados para la prevención del coronavirus, han pasado siete días y el escenario ha dado un vuelco.



Así las cosas y en medio de la alerta sanitaria, esta semana se impuso la sinrazón, en la Cámara de Diputados, con nombre y apellido, los diputados de Morena aprobaron las reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de Partidos Políticos, que permiten la reelección consecutiva e inmediata, en dos periodos consecutivos para senadores y cuatro para diputados, esto quiere significa 12 años, permitiendo hacer precampaña y campaña, sin tener que renunciar al cargo, lo que en principio es anticonstitucional.



No solo aprobaron estas reformas, sino que lo hicieron aprovechando que los diputados del PAN, PRI y PRD decidimos no sesionar ante la emergencia de salud por la que estamos atravesando, que no es un asunto menor, es prioritario apegarnos a las medidas de prevención para evitar en todo lo posible la propagación del coronavirus, de esta forma los diputados de Morena, incluyeron el dictamen correspondiente en la sesión del miércoles sin que este haya sido analizado y discutido en comisiones, votándolo en el Pleno.



Dice el refrán que, “en arca abierta, hasta el justo peca” y precisamente ese es el riesgo que conlleva la tentación de la reelección, por otra parte, también es el problema de la falta de equilibrio entre los poderes de la Unión, no solo es la ausencia del diálogo y el propio debate sino de la representatividad y por supuesto, contar con una mayoría en el Congreso lejos de ser una fortaleza para el Ejecutivo, se constituye en su peor debilidad.



Ahora bien, este desorden da paso a la soberbia y al abuso, pero también ilustra el proceder mezquino de quienes fueron electos y en quienes el pueblo de México no solo depositó su confianza sino la responsabilidad de llevar a cabo un papel digno mirando en todo por el bien de la nación.



Y esta no es la primera vez que faltan a esta alta obligación, las consecuencias de las decisiones tomadas a modo y anteponiendo sus intereses partidistas, primero con la desaparición del Seguro Popular y luego con el presupuesto de egresos, solo por citar dos detalles, demasiado pronto los errores y la irresponsabilidad nos están pasando la factura.



Reflexionar sobre esto es importante, porque la confianza por no decir –desinterés– del titular del Ejecutivo, se debe en mucho, a la ausencia de los contrapesos que deben existir en la democracia, Andrés Manuel López Obrador puede sostener actitudes u opiniones tan erráticas como él quiera, pero el Presidente de la República está obligado a mirar por el bien de la nación y a gobernar para el pueblo de México, pero ¿qué puede preocuparle al Presidente sin contrapeso?



Hoy no solo debemos enfrentar la emergencia sanitaria, sino articular el plan económico con el que sobrellevaremos la delicada situación económica que habrá en consecuencia, esto implica medidas tributarias y la urgente e inevitable reasignación del gasto público, así como las acciones que deben llevarse a cabo para proteger los empleos, partiendo del hecho concreto de que, el país ya estaba en crisis desde el año pasado, remontar el camino no se va a lograr, por ejemplo, sometiendo a seudoconsultas ciudadanas la instalación de la planta Constellation Brands en Mexicali y en plena emergencia por el coronavirus, con la ilusión de trasladar la responsabilidad de los caprichos del Presidente, al pueblo.



Y así como los diputados de Morena, mediante actores como Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña y Pablo Gómez se aprovecharon de la actual contingencia para servirse con la cuchara grande, no solo acorde a sus intereses partidistas sino a sus intereses personales, este fin de semana, habrá otra intentona por aprovechar la ocasión, con el dólar por las nubes, el colapso de los precios del petróleo y con un futuro incierto por delante para la economía, el pueblo de México unido, más grande que nunca, levanta la cabeza para dar la batalla ante la pandemia, no cederemos ni habremos de esperar a vernos diezmados, mientras se diluyen las palabras, los discursos y las promesas de un Presidente que le ha fallado y le falla al pueblo de México.