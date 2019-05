19 Mayo 2019 03:10:00

Que se jodan los niños

A PESAR DE LAS PROMESAS DEL nuevo Gobierno, la corrupción y la impunidad siguen imbatibles y ocasionando un grave daño a todos. Desde el desvío de recursos en todas sus modalidades, los “moches” en todos los niveles hasta el incumplimiento de las normas ambientales.PARA NADIE ES un secreto que la impunidad es producto del incumplimiento de la ley y que todos, en mayor o menor medida, toleramos que esto suceda así. El incumplimiento de las leyes –tanto por las autoridades como por los particulares- se ha vuelto una costumbre, que a nadie sorprende y que no pasa nada.PERO EL COLMO DEL incumplimiento de la ley resulta cuando los afectados son los niños y nadie hace algo por evitarlo. Tal es el caso de la ley que desde hace cuatro años prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas. Se supone que esa ley que regula los alimentos y bebidas que se venden en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, es obligatoria y que aquellas que no la cumplan deberían ser sancionadas por incumplimiento.DIVERSAS INVESTIGACIONES demuestran que en México las escuelas son entornos que promueven la obesidad infantil ya que a pesar de haber una regulación obligatoria y sancionable, el 51 por ciento del total de alimentos y bebidas que se venden son chatarra; solo el 4.3 por ciento de la venta es de frutas y verduras, y sólo el 17.3 por ciento de las escuelas cuentan con bebederos de agua potable.UNA INVESTIGACIÓN realizada por la ONG El Poder del Consumidor señala que los niños mexicanos presentan uno de los mayores índices de obesidad en el mundo ocasionado básicamente por el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas, lo cual contribuye a esta epidemia de obesidad, ya que lo que más se vende en las escuelas son productos chatarra y refrescos, todos ellos productos no permitidos.De acuerdo a dicha investigación esta situación obedece a diferentes factores, entre los que están que la Secretaría de Educación no otorgue recursos para el mantenimiento de las escuelas y en consecuencia las cuotas de las tiendas escolares tienen que ayudar a cubrir gastos básicos, para lo cual se vende comida chatarra en las tienditas dentro de las escuelas, pero también a veces la venden los directores y los maestros, y a menudo mediante acuerdos entre las escuelas y la industria de la chatarra y las refresqueras para vender ahí sus productos.AUNADO A LO ANTERIOR nadie en las escuelas conoce la regulación que existe para prohibir la venta de estos productos. Además, muchos papás y mamás acostumbran poner alimentos chatarra en las loncheras de sus hijos y, de seguir así, en pocos años uno de cada dos niños va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.ENTRE LAS conclusiones de la investigación está la propuesta para que la Secretaría de Educación entregue los recursos suficientes para el mantenimiento de las escuelas y no se dependa de cuotas cobradas a las tiendas escolares. Así mismo, todas las escuelas deben tener acceso gratuito a agua potable y vigilar que se cumpla con la prohibición de la venta de productos chatarra dentro y fuera de las escuelas, así como prohibir la publicidad de estos productos al interior y exterior de las escuelas.Paralelamente se propone educar a los niños en el valor de nuestros alimentos naturales y en el riesgo de los alimentos chatarra y las bebidas azucaradas, para de esta manera poder tener ambientes saludables en las escuelas para que los niños puedan tener una infancia más sana y feliz.SE SUPONE QUE LAS escuelas son espacios dedicados a la formación y atención de los niños y se consideran un escenario idóneo para promover y fomentar buenos hábitos alimentarios, por lo cual deben ser entornos que protejan los derechos de los niños a una alimentación saludable, suficiente y adecuada, además de contar con acceso a agua potable para su consumo.Y ASÍ, MIENTRAS LOS niños engordan dañando su salud, las autoridades educativas siguen navegando en la grilla más preocupadas por su futuro político que por la salud de los niños, contando con la complicidad de los padres de familia por su apatía.Quienes estén interesados en este asunto pueden descargar gratuitamente toda la información en https://miescuelasaludable.org/investigacionescuelas/ para evitar así que se jodan los niños.