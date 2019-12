28 Diciembre 2019 03:10:00

Que se va el Peje con licencia…

Desde ayer causó polémica “La Mañanera” del presidente de México Andrés Manuel López Obrador...



Ahí dijo que está a punto de aventar la toalla porque muchos mexicanos no valoran lo que hace para mantener el país en buenas condiciones...



El “Peje” está contemplando pedir licencia en el cargo, porque los médicos le han recomendado tranquilidad, toda vez que antes de asumir la Presidencia padeció un infarto...



Lo que no le gustó a nadie, es que el Presidente piensa dejar en su lugar a Manuel Barttlet Díaz, ex priísta ampliamente tachado de corrupto...



Así es que muchos piensan que se está extinguiendo la posibilidad de una reelección de nuestro Presidente, es demasiada la presión a la que está sometido...



Suspenden operativos



La Recaudadora de Rentas, Cristina Amezcua, informó ayer que para el próximo año, quedan suspendidos los operativos de decomiso contra los morosos que no hayan pagado las placas...



Y es que como es año electoral, la funcionaria estatal será lanzada como candidata a la diputación local por el PRI y pues no le conviene empañar su campaña con estas acciones que afectan la economía de los ciudadanos...



Por eso dicen que el interés tiene pies, porque como ahora necesita votos Cristina Amezcua decide, con el respaldo del Estado, eliminar los famosos operativos...



Así que por lo menos hasta antes de las elecciones, podrán andar tranquilos todos los morosos, porque nadie los va a molestar...



Lío en Castaños



Pues el que puede que amanezca divorciado es el alcalde de Castaños, dicen que “Kike” salió ojo alegre y ya todo el pueblo está enterado...



Pues que hasta la camioneta del Municipio se la presta a las muchachas bonitas, a las feas no...



Vaya usted a saber, pero otros lo defienden y dicen que tiene un carácter muy alegre y por eso lo toman a mal...



Léxico florido



Fue el alcalde de Lamadrid Andrés Vázquez, quien otra vez anda de boca en boca con las palabrotas que lanza a todas las personas que le caen mal...



Ya llamó “pinches” a los medios de comunicación y se enfrascó en un pleito con algunos...



Pero ayer, tampoco se frenó el Alcalde panista y les dijo “bola de inútiles, corruptos, buenos para nada” a los regidores de oposición de ese municipio...



Trascendió que los ediles le pidieron aumento de sueldo a partir del próximo año y ya traen a la mayoría formada para obligar al Alcalde a que ceda a sus peticiones...



Sin embargo, Andrés Vázquez les dijo de plano que no se lo merecen, que se dejen de andar exigiendo y se pongan a trabajar...



Y eso está bien, sólo que al panista se le olvida que es Alcalde y debe cuidar sus palabras...



Alcaldesa y sus lujos...



Allá en Ocampo, la alcaldesa Laura Mara Silva informó en sus redes sociales la compra de una Suburban blindada para ella y otros funcionarios de la Presidencia...



Obviamente la gente puso en grito en el cielo, porque nada ha hecho la funcionario para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, como para que ahora se ande dando semejantes lujos...



La broma...



Apreciable lector, todo lo publicado en este espacio es absolutamente falso, alejado de la realidad...



Si usted creyó aunque sea una de estas líneas...¡Feliz Día de los Santos Inocentes!...Y si no es así, lo seguiremos intentando...