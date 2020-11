29 Noviembre 2020 03:10:00

Que sí, que no, que quién sabe

EL ASUNTO de la compra-venta de AHMSA es una chunga y que más se refiere o parece estrategia para pagar adeudos, cada vez que notan que el vaso de los acreedores está por desbordarse salen con que un préstamo, que ya se vendió, que ya tiene dueño, que habló Ancira con el Presidente de la UOE.



ES VERDADERAMENTE increíble cómo le han visto la cara a todos los acreedores y ahora parece que también a los obreros que el propio sindicato aprobó dejar a los obreros sin ahorro y quién sabe el aguinaldo.



MIENTRAS TANTO los dirigentes de la acerera, ni se preocupan y menos se acongojan, vayan a ver su refrigerador o despensa y veremos si les falta algo, señores no se burlen del pueblo que trabaja para ustedes.



TELMEX, la empresa propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, no canta mal las rancheras, ya avisó que no tiene con qué pagar aguinaldos, estoy de acuerdo que cada día es más difícil dada la tecnología de los servicios, pero que no es el mismo dueño?



EL GOBIERNO Federal debería proteger de estas mañas a los trabajadores, no tienes dinero aquí, pero acá sí, paga!! Es común esa práctica mover los activos y dejar una empresa en quiebra para no pagar y siguen operando bajo otra razón social u otra empresa.



LOS TRABAJADORES ya deberían estar interponiendo recursos legales para congelar las cuentas de esas empresas antes de que les salgan con un lo siento me declaro en quiebra.



EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme ya trabaja sobre una reestructuración económica del Estado, ajustes en la nómina, programas no prioritarios y que no estén enfocados a la productividad y reforzamiento del empleo.



SE ESCUCHA que las promotoras de Turismo llamadas OCV’s, a partir de enero dejarían de operar como tales, no están contemplados sus fondos en el presupuesto 2021.



YA SE ESPERABA y veía venir, prácticamente todos los recursos que han sido aportados del Impuesto Sobre Hospedaje se han ido en nómina, renta, gasolina, es decir gastos de operación.



EXISTE EN ESTE momento una duplicidad comercial entre la Secretaría de Turismo y las Oficinas de Convenciones, esa situación no favorece el turismo en Coahuila, la Secretaría de Turismo en Coahuila tiene que reorientarse y enfocarse en diferentes estrategias.



YOLANDA CANTÚ, alcaldesa en Cuatro Ciénegas se prepara para la reelección, la Munícipe ha trabajado bien y el Pueblo Mágico está de moda, siguen llegando inversiones y turismo, en caso de reelegirse sería la primera alcaldesa que cubriría un periodo de 7 años en México.



EN MONCLOVA Alfredo Paredes aún no fija su posición, las autoridades electorales no definen si le dan luz verde o no a la reelección y tampoco se ha definido si va por la diputación federal, lo cierto es que ha hecho buen papel, nada que ver con su antecesor.



EN LA REGIÓN Carbonífera se levanta con fuerza la imagen del ex alcalde David Yutani Kuri, quien será candidato por el PAN y probablemente se sumen otros partidos. Su liderazgo y carisma es reconocido en la zona de Sabinas, donde ha trabajado incansablemente en pro de su comunidad.



EN CD. FRONTERA apunte usted, todo parece indicar que Morena iría con Apolonio de la Cruz, ese periodista que trae de cabeza a más de 3 y que por cierto trae en la mano un proyecto de energía limpia que daría energía eléctrica a las clases vulnerables.



EN ESE MISMO municipio Javier Liñán, parece con todos los dados acomodados para ser el candidato de Acción Nacional, el abogado tiene y puede conque, es preparado, honesto y sensible socialmente.



SE ESCUCHA un fuerte rumor en Saltillo que indica la invitación de Morena hacia Jericó Abramo para ir por la diputación federal, con la promesa de que también sería su candidato a la gubernatura.



NO SERÍA algo ni difícil y menos imposible, hemos visto muchos connotados priístas en la filas de Morena y considerando que ese partido no tiene perfiles y los que quieren están muy chamuscados, pues ya veremos si se da o no.



LO QUE SÍ es cierto es que actualmente está congelado al igual que muchos otros, les dan comisiones y algunos puestos dentro de los partidos, pero de ahí no pasa, vamos a ver cuántos priístas brincan la cerca.



PARECE INCREÍBLE que el Gobierno Federal desperdicie recursos de forma ofensiva en 10 millones de ejemplares de una Guía Ética, hace un año fue una Guía Moral y acusar a los delincuentes con su mamacita.



NOS ENCONTRAMOS en un punto máximo de contagios por Covid19 y el desabasto de medicamentos en México es excesivo, no se entiende cómo desviar recursos en idas a misa, México se está convirtiendo en un hospital y un panteón.



EN CADA familia de México al menos un familiar ha enfermado o fallecido por esta maldita enfermedad que no respeta sectores sociales y para colmo, tenemos políticos prominentes dentro del Gobierno aferrados a no poner el ejemplo en el uso del cubrebocas.



A 2 AÑOS de Gobierno de López Obrador es claro que su gobierno ha sido deprimente y decepcionante, aún hay quien lo defiende inexplicablemente, sería un milagro que Morena retuviera las curules ganadas hace casi 3 años.



ESTÁ POR llegar una oleada de miles de paisanos y es necesario que los gobiernos de los 3 niveles se coordinen en cuáles van a ser los protocolos de sanidad, al día de hoy sólo han publicado un flyer que dice PAISANOS NO VENGAN A MÉXICO.