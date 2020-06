16 Junio 2020 04:08:00

Que tiemble el Covid

En el mundo real, el que usted y yo navegamos, en el que cotidianamente luchamos por sobrevivir inmersos en esta contingencia sanitaria y económica, inició la tercera semana de la llamada “nueva normalidad”, con medio país en semáforo naranja, que significa riesgo alto de contagios de Covid-19, y la otra mitad en semáforo rojo, que significa máximo riesgo.



Atravesamos, en este México real, por una etapa muy complicada, de propagación masiva del virus que ha contagiado a 150 mil mexicanos y le ha costado la vida a más de 17 mil. No es cosa de juego. La pandemia está desatada.



Pero hay otro México, el del universo paralelo en el que vive nuestro Presidente, donde el asunto no es para tanto.



Además de esa perla que resultó su “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, en el que aconseja, entre otras cosas, optimismo, darle la espalda al egoísmo, gozar del cielo y de la tierra y buscar un camino a la espiritualidad, ahora pide salir a la calle sin miedo.



Sí, al contrario de las recomendaciones de todas las autoridades, incluyendo al sector salud de la 4T, el Presidente dice que con la información que cuentan los ciudadanos sobre la pandemia, “se podrá salir a la calle en esta etapa de nueva normalidad para que realicen sus actividades como siempre, sintiéndose seguros, sin tener miedo y sin tener temores”.



Si no fuera por sus implicaciones y por aquello de que desafortunadamente muchos mexicanos le creen ciegamente, lo que está haciendo el Presidente sería digno de una película de enredos y absurdos, de esas que ponen a prueba la lógica y el sentido común.



Bueno, pues que tiemble un Covid derrotado en ese México mágico y musical que prospera sin problemas en la mente del Presidente, mientras que a los que vivimos en este México real no nos queda de otra más que seguir cuidándonos: no salir de casa a menos que sea indispensable, guardar la sana distancia y usar todas las medidas de protección personal, tal como lo advierten las autoridades, incluyendo el Gobierno federal.