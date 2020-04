14 Abril 2020 03:30:00

#QuédateEnCasa

¿Quedarse en casa o no quedarse? Sin duda para la realidad de nuestro país acudir a esta práctica no resulta nada sencillo o viable. Sobre todo, para quienes su solvencia económica cotidiana requiere el estar en la calle, salir y acudir a diferentes espectros de la vida pública y efectuar sus prácticas laborales.



Sin embargo, debemos buscar, en la medida de lo posible, tomar y llevar a cabo todas las medidas de seguridad, con base en las recomendaciones de las instituciones de seguridad y salud de nuestro país y la OMS (Organización Mundial de la Salud). El objetivo es bajar la curva de contagios en la medida de lo posible para lograr librar la batalla qué tan afectados ha dejado a países del primer mundo como España, Italia, y no se diga en nuestro vecino del norte: Estados Unidos de Norteamérica.



El coronavirus, sin duda, ha dejado una huella histórica para el desarrollo de la humanidad, cambiará los patrones de consumo y de interacción, cimbrará a la economía del orbe, por lo menos el próximo semestre; muchos perderán sus empleos, sus negocios, sin embargo muchos detonarán nuevas formas de llevar a cabo la economía; son momentos de definición y de inteligencia donde lo más importante es sacar la casta, pero lo primero, sin duda, es partir del cuidado a nosotros mismos y el cuidado a nuestros seres queridos.





Te invito a que sigas 10 pasos muy simples y que están al alcance de todas y todos:



1. Si puedes, #QuedateEnCasa.



2. Lavarse las manos.



3. Cuidado al toser o estornudar.



4. Evitar los viajes.



5. Si es una persona mayor, evitar las áreas muy concurridas, incluso con familiares.



6. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.



7. Si debe salir al trabajo, mantenga el distanciamiento social.



8. No visite a familiares enfermos, especialmente si son mayores.



9. Cambie su manera de saludar.



10. Si requiere salir, utilice cubrebocas y guantes.





Gracias, porque al cuidarte a ti, nos cuidamos todas y todos.