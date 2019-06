17 Junio 2019 04:01:00

Querida Ana

Tengo una prima con la que me comunico muy seguido. Ella vive en otro estado de la República pero con mucha frecuencia, nos comunicamos y cuando ella viene a esta ciudad nos vemos en muchas ocasiones.



Mi prima me llamó hace poco más de un año para decirme que iba a casarse y que le iban a hacer su primera despedida de soltera. Como yo no podía ir, decidí situarle $500.00 como regalo. Me llamó agradeciendo el regalo y diciendo que estaba muy contenta. Pero poco después se rompió el compromiso, pero ella no me regresó el regalo de la despedida. Ahora ella está comprometida con otro muchacho y van a casarse y me invitó nuevamente a una despedida. Quiero que por favor me digas si tengo el compromiso de enviarle nuevamente un regalo. Gracias por tu opinión.



¿DE NUEVO?





QUERIDA ¿DE NUEVO?:



Ya que tu prima no te regresó el regalo de $500.00 que le enviaste para su despedida anterior, opino que no hay compromiso de darle otro regalo en esta ocasión. Pero si lo deseas, hazlo.