30 Abril 2019 03:25:00

Querida Anónima

Mi esposo y yo pasamos muchas preocupaciones y dolor cuando nuestra hija única era jovencita. Cuando tenía 16 años cayó en las drogas y después de muchos contratiempos y situaciones difíciles, la mandamos a un lugar de rehabilitación durante varios meses. Con ello y el apoyo de Narcóticos Anónimos, se rehabilitó y pudo hacer una buena vida, gracias a Dios.



Ella tiene ahora 24 años y si alguien la conoció en esa época, no creerá que es la misma persona. Se enderezó, entró a estudiar y terminó su carrera y tiene un empleo muy bueno. Ya no toca las drogas y ni siquiera fuma. Me va a decir, ¿entonces cuál es el problema? El problema es que conoció a un joven muy bueno, que trabaja en el banco donde mi esposo y yo tenemos nuestras cuentas y el mes pasado nos anunciaron su compromiso para casarse dentro de un año. Ella se ve feliz y él también.



Sabemos, porque nos lo dijo ella, que no le ha dicho a su novio nada sobre su pasado. Ese es el problema. Nosotros la queremos con adoración y queremos que sea feliz, pero pensamos que debe decirle a su novio, ahora prometido, que ella debe decirle a su novio que anduvo en drogas cuando era jovencita.



Mi esposo es un alcohólico rehabilitado y sabe que podría haber problemas si ella falla en hacer eso. Ella lee tu columna todos los días y puede tener más influencia que la que nosotros tenemos en esta cuestión. Te rogamos que le des un consejo que la convenza de que haga lo correcto.



Muchas gracias.



ANÓNIMA



QUERIDA ANÓNIMA:



No creo tener más influencia en tu hija que la que pueden tener ustedes, sus padres, pero en muchas ocasiones los jóvenes aceptan mejor lo que les dicen personas extrañas. Y estoy de acuerdo en que tu hija debería decirle a su novio acerca de su historia de drogas.



El matrimonio debe basarse en la honestidad y la confianza. Si una vez casados, su esposo llegara a enterarse por otras personas (eso es muy probable que suceda) de su comportamiento cuando era jovencita, la noticia podría afectar, quizás seriamente la confianza que él tenga en ella. Y también sentiría el dolor de que ella no hubiera confiado en él lo suficiente como para hablarle de ese asunto tan importante.



Como tú y tu esposo saben, Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, subrayan la importancia de una total honestidad cuando se llega al matrimonio con alguien que no pertenece al grupo.



Si estás leyendo esto, jovencita, por favor sigue el consejo de tus padres y los pasos de N.A. y de A.A. Pudieras tener mucho que perder si no lo haces.



ANA