01 Marzo 2019 03:37:00

Querida Bouquet

Quiero preguntarte si sabes qué es bueno para conservar bien la ropa de lana para que no se pique y que no sean las bolitas de alcanfor. En invierno no hay problema, pero en el verano hay que guardar esa ropa y en el invierno pasado, cuando saqué mis chamarras, encontré algunos agujeritos en tres de ellas y en un vestido.



¿Qué se puede hacer? Si acaso sabes, por favor infórmame para hacerlo. Muchas gracias y un abrazo.



BOUQUET



QUERIDA BOUQUET:



¿Recuerdas aquellos cofres de madera de las abuelitas? Generalmente estaban hechos con madera de cedro, que mantiene alejados a los insectos. Un mueble hecho de madera de cedro actualmente es muy costoso, pero te voy a sugerir lo que puedes hacer si no tienes uno. En el ropero o en el clóset puedes poner pequeños trocitos o lajitas de madera de cedro que es posible comprar en alguna maderería que venda ese tipo de madera.



También puedes solicitar que te vendan o quizá hasta te regalen, serrín de cedro que cae de la sierra cuando cortan esa madera y ponerla en bolsitas de seda, organdí o de organza (ahora las venden en las mercerías) y ponerlas en el fondo de los cajones o arriba de los suéteres.



Mi madre me heredó un mueble tipo “chiffonier” hecho de cedro y allí guardo los manteles que ella tejió y uno de lino que compré, además de piezas bordadas y tejidas que también hizo y que tienen un valor inestimable para mí. Se conservan en perfecto estado y se ven como nuevos.



Creo que mi sugerencia puede ser de utilidad para ti. Saludos afectuosos.



ANA