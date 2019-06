15 Junio 2019 03:35:00

Querida incompatibles

Mi esposo y yo tenemos un matrimonio amigos a los que apreciamos mucho. Ellos son unas personas muy finas y atentas. Nos invitan muy seguido a comer o cenar en su casa, pero también han invitado en esas ocasiones a otro matrimonio que también son muy amigos de ellos, pero con quienes mi esposo y yo no congeniamos. Y no solamente no congeniamos, sino que nos sentimos realmente a disgusto por un suceso que pasó hace años. No hemos querido mencionar nada a nuestros amigos, porque quizás lastimaríamos sus sentimientos, pues se ve que aprecian mucho a esas personas.



¿Habrá alguna manera aceptable de hacerle ver a nuestros amigos que disfrutamos mucho ir a su casa y verlos a ellos, pero que no es así con el otro matrimonio? Por tu ayuda muchísimas gracias.



INCOMPATIBLES



QUERIDA INCOMPATIBLES:



¿Por qué no invitan ustedes a esa pareja de amigos que tanto los invitan, para que vengan a cenar o a comer a su casa o los llevan a algún restaurante, solamente los cuatro? Antes de que sus amigos los inviten de nuevo, invítenlos ustedes a ellos.



Si los ven en repetidas ocasiones fuera de su casa, en la de ustedes o en restaurantes, ustedes van a sentirse en libertad de rehusar sus invitaciones en que estén seguros que van a estar presentes las otras personas con las que no desean convivir. Y tal vez sus amigos capten el mensaje que ustedes les envían con esa actitud. Si no sucediera así, y volvieran ellos a reunirlos, entonces después, en privado y sin ser específicos, sólo díganles que preferirían verlos cuando no estuvieran presentes esas personas, y agregando que lamentan tener que hacer el comentario que callaron en diversas ocasiones.



ANA