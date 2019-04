17 Abril 2019 03:49:00

Querida madre insensata

Me pasó algo tremendo hace una semana. Mi hija me dijo que estaba saliendo con un muchacho, pero no me dijo su nombre o yo no le di importancia, ya que no es el primer novio que tiene, es el tercero y así quedaron las cosas.



Hace una semana fui con una amiga al cine y cuando ella compraba los boletos para entrar, yo me hice a un lado y en eso mi hija y su novio salían del cine. Se me acercaron y mi hija me lo presentó. ¡Ay Ana! ¡Qué bochorno! Conozco al muchacho. Aunque él es 16 años menor que yo, salí a cenar con él en una ocasión cuando hacía como 6 o 7 meses que me había divorciado del papá de mi hija. Fueron meses muy difíciles para mí y luego yo andaba toda desorientada. Aquel día, él y yo nos conocimos en una conferencia que se dio en la empresa donde yo trabajaba. Él acompañaba al conferencista y ahí comenzamos a platicar. Luego él me invitó a cenar y yo acepté. Durante la cena salió el tema de la edad y fue cuando me enteré de la de él. Por supuesto que era notorio que yo era mucho mayor que él, pero fue cuando supe su edad. ¡16 años menor! Después de la cena me llevó a mi casa y nunca más volvimos a vernos.



El mundo se me quiso venir encima, pero no dije nada, ni él tampoco, tal vez ni me recuerda, pero estoy preocupada porque no sé si debo decirle a mi hija que ya conocía a su novio y cómo nos conocimos. Si la relación de mi hija se hiciera seria ¿debería decirle lo que te cuento?



Mi hija lo ha visto varias veces desde entonces y no me ha dicho nada, lo que quiere decir que él no le dijo nada o ni me recuerda.



Él es una persona muy inteligente y madura, ahora es un destacado profesionista, es serio, agradable. En fin, es un buen partido para mi hija. No quisiera echarle a perder su noviazgo. ¿Qué me aconsejas? Gracias. Gracias.



MADRE INSENSATA



QUERIDA MADRE INSENSATA:



No eres insensata, no te trates tan duramente. Como dices, fue una época difícil para ti y cuando estamos en esas situaciones, todos podemos cometer errores. No le digas nada a tu hija, podría estallarle el asunto en la cara y podría resentirse para siempre contigo, aunque su relación con ese muchacho no se hiciera formal. Pon el pasado atrás, después de todo eras una mujer libre cuando fuiste a cenar con ese joven y tu hija y él ni siquiera sabían que uno y otro existían. Además cenar con alguien no implica ningún compromiso ni nada inconveniente.



Espero que todo vaya bien y aquel episodio quede en el olvido. Y que tu hija pueda tener como esposo a ese excelente muchacho.



ANA