25 Abril 2019 03:00:00

Querida volviéndome loco

Tengo 18 años y hace dos semanas me practicaron un aborto. ¡Es algo terrible!



Me di cuenta de que estaba embarazada tres semanas después de que habíamos terminado mi novio y yo. Él es el único hombre con el que he tenido relaciones sexuales y él lo sabe, pero me convenció de que me hiciera el aborto porque no está en condiciones de hacerse cargo de mí y de un niño porque aún está estudiando.



Cuando me hicieron el aborto, me dijo el doctor que habrían sido gemelos y cuando lo escuché, me odié aún más que si hubiera sido un solo niño. Yo pagué por la operación, ya que tengo un poco de dinero en el banco, mi abuelita falleció hace dos años y me dejó una herencia. No es mucho dinero, pero lo tengo destinado para mis estudios, pero de allí lo pagué. Así que mi novio se fue y también mi dinero. Así como mi tranquilidad y mi autoestima.



Además soy cristiana y sé que cometí un grave pecado, no sé cómo voy a poder vivir conmigo misma con esta carta. Y otra pena grande la tengo con mis padres. Ellos no saben nada y no sé si debo decirles. Ellos son muy comprensivos y cariñosos, pero por eso mismo no quiero darles esa pena, pero siento que su cariño puede ayudarme. Espero su contestación, pues la necesito mucho. Gracias.



VOLVIÉNDOME LOCA



QUERIDA VOLVIÉNDOME LOCA



No será posible que lleves sola esta carta. No obstante que los novios (o los hombres) son los responsables de un embarazo, tanto como las jóvenes, muchos simplemente desaparecen o no enfrentan el problema, como tu novio, aunque se sientan tan afectados o desvalidos como las chicas. Busca la ayuda de un sicólogo o un consejero, quien puede ayudarte a trabajar tus sentimientos de culpa y pena y te ayudará a evitar que nuevamente cometas el mismo error.



Pienso que sí debes decirles la verdad a tus padres. Va a ser un golpe muy fuerte para ellos y van a sufrir, pero nadie puede apoyarte y darte más cariño y sobre todo los mejores consejos, que ellos. Si hubieras confiado en tu mamá antes de decidirte por el aborto, seguramente no lo habrías hecho.



Es mucho muy lamentable que hayas perdido a tus bebés, pero está hecho y no hay remedio. Esperemos que nunca más te suceda.



ANA