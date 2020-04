29 Abril 2020 04:10:00

Quiebran restaurantes por COVID

El cierre definitivo o la quiebra de negocios en Piedras Negras tras cinco semanas de cero actividad de establecimientos no esenciales, ha comenzado a provocar bajas de negocios, cierre definitivo o quiebras de establecimientos que incluso ya mantienen preocupado al presidente de la Canaco, el abogado Carlos González…



Y es que si la cosa está complicada para quienes no han cerrado, por ser negocios esenciales de productos y servicios, pues la gente no sale a la calle, imaginen cómo está de difícil la situación para quienes cerraron, tienen nómina, gastos e impuestos presionando…



Ya algunos restaurantes y negocios que ven difícil no sólo la reapertura, sino incluso con las nuevas formas de operar, han decidido comenzar a planear su cierre, baja sin problemas y esperar a mejores tiempos o que las condiciones sean claras…



Por más que a nivel federal pretenden, por decreto, pensar que los comerciantes, micro y pequeños empresarios tienen para subsistir uno, dos o hasta tres meses sin ayuda, simplemente es una forma equivocada de ver la realidad…



Los bares serán los últimos en abrir



Y para quienes se ve aún más complicada la situación en particular es para los bares, cantinas, centros nocturnos, antros y clubes de cigarros, porque esos fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir…



Si las cosas van bien, allá por mediados de junio se podría hablar de una apertura parcial, con restricciones sanitarias y mucha vigilancia para este tipo de negocios…



Veremos y diremos pues, cuántos de estos establecimientos que deben sumar entre 80 y 100 sobreviven con esta situación de la pandemia…



Es ahí en donde deberá de diseñarse por parte de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Román Alberto Cepeda González, un esquema para atender en los tribunales laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje este tema, pues sin duda que muchos serán los trabajadores que buscarán acuerdos ya que los despidos por cierre de negocios estarán a la orden del día, pero bajo un esquema en el que muchos de esos reclamos se harían a establecimientos que ya no existen…



Y para evitar las sanciones, los reclamos, las protestas, sería bueno el tener preparado un esquema e incluso un recurso para orientar a las personas sobre qué hacer en caso de que cuando las cosas comiencen a reabrir, bajo una nueva realidad, algunos negocios ya no existirán…



Siguen agresiones a personal de salud



Lamentable que en Piedras Negras se haya dado ayer un caso de un ataque contra una enfermera en una zona de gran tráfico como es los límites de las colonias Tecnológico y 100 Casas…



Ayer una joven denunció vía redes sociales que fue objeto de una agresión en la avenida que está frente al CBTIS 34 y por casualidad ninguna patrulla se encontraba en el sector…



La enfermera dijo que cuando retornaba al concluir su turno por la mañana, fue atacada por un sujeto que incluso la agredió y tras derribarla regresó para golpearla en la cara y luego escapar en un auto compacto con otros sujetos cómplices…



Lamentable que esto suceda y será necesario que la Fiscalía a cargo de Víctor Rodríguez Lozano y la Policía Municipal del comisario Luis Humberto García, contacten a la enfermera para que aporte más datos para dar con los responsables…



El asunto es grave, porque esa zona del CBTIS ha sido de antaño lugar de ataques de todo tipo a estudiantes, lo que obligaría incluso a que se requiriera un monitoreo con cámaras de vigilancia urbana…



Suicidios y adicciones en Coahuila



Donde se analiza, sin dejar de lado otros temas preponderantes, la situación de la alta incidencia de suicidios es en la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Roberto Bernal…



Y es que en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado se presentan incidencias elevadas de suicidios o intentos, en donde son los jóvenes quienes enfrentan angustia y desesperación por el tema de las adicciones, la angustia económica y el encierro al que nadie se acostumbra pero que todos tenemos que soportar…



Por ello es que el secretario Bernal ha insistido a sus colaboradores no descuidar otros programas que hoy se necesitan tener en alta consideración para que esto no se convierta en un mal ejemplo en todo el estado…



Esta atención del tema de las adicciones deberá de coordinarse con centros de integración juvenil y con el Icojuve, pues los involucra…