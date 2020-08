22 Agosto 2020 04:06:00

Quien a video mata, a video muere…

La mañanera del viernes no fue la misma, terminó y el presidente Andrés Manuel López Obrador no mostró en pantalla el video de su hermano Pío, quien hace cinco años recibió dinero en efectivo de David León, quien estaba por asumir la responsabilidad de la distribución de medicinas a nivel nacional, para el “movimiento”.



El martes pasado, ordenó a Jesús Ramírez, su vocero, que proyectara el video de los asistentes de senadores del PAN para demostrar la corrupción del caso Emilio Lozoya. “Vamos a pasarlo aquí, ayúdenos a que se difunda, para que se vea cuánto dinero recibían. Estos no son portafolios, son maletas, maletas”, dijo el Presidente.



La mañanera de este viernes fue diferente. AMLO argumentó que el dinero entregado a su hermano se trataba de contribuciones a su movimiento, para gasolina, para pagar a voluntarios. “No somos iguales”, secundó Ramírez. En una semana dos videos, en esta guerra política que muestra una cosa: quien a video mata, a video muere…



La hora de los deslindes del caso León



Desde el equipo del hoy senador del Verde, Manuel Velasco, nos aseguran que no hay registro en la Administración del Gobierno de Chiapas que vincule a David León como funcionario de aquel estado. Son versiones falsas, nos comentan, porque don David aclaró en sus mensajes de redes sociales que de 2013 a 2018 se dedicó a la consultoría externa y no ocupó cargos de servidor público.



Tal postura, nos dicen en el equipo del exgobernador chiapaneco, desinfla narrativas que buscan generar golpeteos políticos. Como dicen por ahí: más vale un deslinde a tiempo, en tiempos de videoescándalos.



Manceristas, en la mira de la UIF



La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, contra el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, el hoy senador perredista Miguel Ángel Mancera, comienza a deshojar la margarita.



Nos aseguran que don Santiago tiene bajo la lupa a tres personajes cercanos a don Miguel Ángel: Luis Serna, Felipe de Jesús Gutiérrez y Simón Neumann. En todos los casos, nos dicen, se detectaron supuestas transferencias sospechosas entre dichos personajes y empresarios inmobiliarios muy prósperos de la capital del país.



Junto con la UIF, participa con información el propio Gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum. ¿Habrá evidencias, habrá nuevos videos?



Otro anillo al dedo



Como anillo al dedo quedó para Mario Delgado la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Morena, para que el INE sea el garante del proceso de sucesión en el partidazo. Don Mario, coordinador de la bancada en San Lázaro, lanzó de manera oficial su campaña para buscar la dirigencia nacional morenista.



El anillo que le acomoda es que actualmente no es consejero nacional del partido, por lo cual –de acuerdo con los estatutos del instituto político– no podría contender, pero el Tribunal Electoral dijo lo contrario.



Delgado hasta tiene sustituto en la coordinación: Manuel Rodríguez González, de Tabasco y que además es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Baja.