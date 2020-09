23 Septiembre 2020 04:10:00

¿Quién detiene a Farmacias Similares?

Donde definitivamente nadie ha puesto atención, ni Alejandro Moscoso ni la dirección de Salud municipal, es en las farmacias y consultorios Similares de Piedras Negras…



Resulta que a pesar de que cuatro o más médicos que daban consulta en estos establecimientos han fallecido víctimas de Covid-19, a nadie le ha parecido extraño (mucho menos a sus dueños) de que eso suceda y simplemente cierran unos días sus consultorios y tras conseguir otro valiente de bata blanca, siguen con su negocio…



Pero resulta que si bien la farmacia debe cumplir con un protocolo y lo hace, en los consultorios es otra cosa…



Nadie pone freno ni respetan, mucho menos aplican protocolo, en el sentido de no consultar a personas que busquen atenderse de males respiratorios durante la pandemia, es decir, en cualquier otro consultorio de hospital o clínica, de inmediato se aplican filtros para detectar personas que tengan algún padecimiento que pueda estar relacionado con Covid-19 y en las Similares no…



Aunque no lo van a aceptar los concesionarios de esas farmacias famosas, eso se ha convertido en un foco de infección, pues se concentran pacientes de todo tipo en un ambiente cerrado y de ahí no duden que, por los muchos texanos que consultan y los nigropetenses que no quieren perder una eternidad de tiempo en el IMSS, puede ser generador de brotes constantes de coronavirus…



Ojalá Alejandro Moscoso, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, le ponga un alto a este tema y deje de hacerse de la vista gorda en los consultorios del doctor Simi…





Llegarán turistas de todo Texas a casino



Cuando en Eagle Pass se piensa que ha comenzado a domarse la pandemia, las autoridades de Salud de Texas y también del condado encabezadas por el alcalde Luis Sifuentes y el juez David Saucedo, han dado ya luz verde al casino de la nación Kikapú para que abra sus puertas en los primeros días de octubre…



Eagle Pass y Maverick viven la peor crisis de empleo de toda su historia y a las autoridades sólo se les ocurre abrir un centro de apuestas en donde cientos de habitantes, jefes y jefas de familia, se refugian producto no sólo de diversión, sino muchos de una enfermedad llamada ludopatía, que es una práctica compulsiva, incontrolable, por juegos de azar y apuestas…



Veremos qué dicen el alcalde Sifuentes y el juez Saucedo cuando los autobuses llenos de turistas deseosos de visitar el casino lleguen desde todo Texas e incrementen el riesgo de un brote de contagio para una ciudad que tiene el 20% de tasa de infección, casi 200 fallecidos y casi cuatro mil infectados por coronavirus…



Ojalá que esa decisión no se convierta en más casos de Covid-19 y más personas que puedan perder la vida en la segunda ola de contagios o rebrotes que, como en todo el mundo, no dudamos llegue a esta frontera texana…





Rigo Fuentes, enfermo en gira del PRI



Ayer estuvo en Piedras Negras el dirigente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, quien esta semana llevó a cabo una gira de trabajo en apoyo a los candidatos a las diputaciones locales por las regiones Carbonífera, Laguna y Norte del estado…



Por cierto, el que se veía mal y hasta muy desesperado por ingerir tragos de algún medicamento antitusivo, fue el dirigente estatal del partido tricolor, Rigo Fuentes, quien antes de entrar al recinto municipal en la calle Zaragoza apuraba el trago a la botella del medicamento…



Ojalá haya sido sólo una tos o gripe y no algo más fuerte lo que portaba el dirigente estatal, pues se la pasó al lado de Raúl Vela, Alejandro Moreno y la candidata a repetir en la diputación, la profe Esperanza Chapa…





Y los casacambistas en abuso total



Quienes quisieron hacer su agosto en septiembre impulsados por una noticia ambigua dada desde “las mañaneras”, ya que se presumía podían abrir los cruces fronterizos no esenciales, fueron los dueños de casas de cambio en Piedras Negras…



Pues más voraces que de costumbre, los cambiadores de la divisa norteamericana amanecieron con un tipo de cambio con dos pesos de diferencia entre compra y venta, es decir, querían ganarse un margen del 10% por cada dólar que cambiaran o vendieran en sus establecimientos…



Esto contrasta con los apenas 30 centavos de diferencia entre la compra y venta que una semana antes se veía en las casa de cambio, pues antes del 15 de septiembre el nivel era 20 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta y ayer por la mañana esperanzados por la noticia de “la mañanera” compraban el dólar a 19 y lo vendían a casi 21 pesos…



Y la Profeco ni sus luces, pues parece que Ludivina Benavides Urenda mantiene aún en cuarentena a su oficina y todo lo trabaja de manera virtual…