10 Mayo 2020 03:10:00

Quien la pasa mal, muy mal y quienes bien

ANTES QUE NADA feliz Día de las Madres, difícil hoy para muchas madres que debido al Covid no podrán convivir con la familia.



NO CABE DUDA que el 60% de la población la está pasando mal, sobre todo considerando que el 52.4 de la población en México vive en pobreza y 9.3 en pobreza extrema.



ELLOS HAN SIDO los más afectados, sobre todo porque la gran mayoría están en la informalidad esperanzados a los apoyos condicionados e insuficientes.



PARA UNA POBLACIÓN de 127 millones de habitantes y 60 millones de pobres, el hablar de 5 millones de créditos, significa menos del 3% de beneficiarios.



LA REALIDAD ES SIMPLE, a los gobiernos paternalistas les conviene un país de pobres, dado que viven de la esperanza y es ahí donde se concentra el mayor número de personas con baja educación y fácil manipulación y por ende el mayor número de votos.



PORQUE CREEN que los políticos en campaña no salen de zonas marginadas y colonias populares, es ahí, donde se obtiene el voto ganador.



PERO YA NOS desviamos un poco del tema, otro sector muy golpeado por la pandemia son quienes viven de la música.



NO HAY FIESTAS, bodas, bailes, conciertos presentaciones, usted dirá ¡esos ganan mucho! Pues déjeme decirle que el 95% de los músicos y cantantes viven prácticamente al día y tienen otra actividad que garantice una entrada económica segura.



LOS ARTISTAS la viven igual de mal, esos que ve en la telenovela no crea son millonarios y para agarrar un papel bien pagado es casi como un milagro.



LA GRAN MAYORÍA vive de presentaciones personales en teatro, modelaje y donde sea que caiga dinerito, pertenecen a la clase media pero famosa y sólo en pocos casos.



RECUERDAN la frase de “VIVIR FUERA DEL SISTEMA ES LA MUERTE” Pues es ahí donde no la pasan mal, la gran mayoría está descansando en su casa cobrando el 100% de su salario.



CANSADOS, ABURRIDOS y encerrados en su casa están los servidores públicos y aunque no es culpa de ellos, nadie pidió esta pandemia, no significa que la estén pasando mal.



DIFÍCIL SERÁ el regreso a clases para los niños, varios padres de familia han señalado temor al contagio, dado que las escuelas no se ve estén preparando estrategias para un regreso seguro.



ESTO PODRÍA ser, poner sanitizadores, termómetros para la temperatura corporal, cubrebocas gratuitos, sanitarios en buenas condiciones, agua potable para beber e higiene.



PROTOCOLOS PARA GUARDAR LA sana distancia y qué sucederá durante los recreos, si bien es cierto ha sido complicado para los padres de familia tener a los hijos en casa, lo es peor ponerlos en riesgo.



SE VE DIFÍCIL que la Secretaría de Educación cubra esas necesidades mínimas para garantizar el regreso a clases sobre todo para niños de primaria.



ES PROBABLE que esta semana inicie la reapertura de algunos comercios, entre ellos los restaurantes, situación que se ve complicada.



PRIMERAMENTE tendrán que adecuar su sistema de servicio con mayores espacios, el tema de menús podría cambiar al igual que el servicio de meseros, al día de hoy, la Secretaría de Salud no ha publicado un protocolo obligatorio a seguir.



QUÉ SUCEDERÁ con los servicios de bufete de alimentos, estos quedan muy expuestos tanto por lo descubierto de los alimentos, como por los utensilios de servicio.



TRANSPORTE PÚBLICO carretero y aéreo, se dice que tendrán que guardar asientos para la sana distancia, lo que seguramente incrementará el valor de venta.



Y QUÉ ME DICE del transporte privado de ride, donde particulares por una módica cantidad comparten el viaje.



LOS RIESGOS en este tipo de transporte son altos y qué reglas de sana distancia estarían dispuestos a llevar a cabo, seguramente también incrementará el costo.



FINALMENTE PODEMOS señalar que en los próximos 60 días, veremos muchos protocolos de distancia, higiene y comportamiento entre la población.



FELIZ DÍA DE LAS MADRES.